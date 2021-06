La edil de Policía Local denuncia una "huelga encubierta" y dice que no cederán "ni un milímetro"

La teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de El Puerto, Marina Peris, ha acusado al sindicato mayoritario de la Policía Local, UPLBA, de intentar "menoscabar la imagen de la ciudad con mentiras y falseando la realidad". Según Peris “todos los agentes de la Policía Local tienen pantalones para trabajar. Estamos ante una presunta huelga encubierta en la que el Gobierno no va a ceder ni un solo milímetro en el cumplimiento de la Ley.”

La edil confirma que se ha abierto expedientes a varios agentes y se les descontará de la nómina los días que injustificadamente no hayan prestado servicio por la falta de uniformidad. También se ha trasladado el caso a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz ante posibles indicios de delito, con un informe donde se exponen todos los hechos, "incluyendo varios ataques a compañeros que no han secundado esta presunta huelga encubierta", destaca.

Para la edil “está claro que los agentes que no prestan servicio actualmente, ya que no se les puede hacer entrega del arma reglamentaria si no están debidamente uniformados, como manda el Reglamento, sí tienen pantalones y la falta de vestuario es sólo una excusa. De hecho, el día anterior al inicio de esta situación sí trabajaron provistos del uniforme, dejando constancia desde la Jefatura de que no había en esa fecha o anterior registro alguno de queja al respecto. Desde la Jefatura se dio una orden para que entregaran los pantalones supuestamente deteriorados para evaluarlos e incluso reclamar su cambio a la empresa suministradora, ya que tienen una garantía de años, cuestión que curiosamente desestimaron", argumenta.

Desde el Ayuntamiento se explica que "los agentes de Policía recibieron su último vestuario al completo (verano e invierno) en el año 2018, donde se les proveía de cuatro pantalones además del resto de prendas de uniforme por un total de 96.498 euros. Los pantalones que fueron entregados tenían una garantía extensa. Igualmente, en el año 2019, previo acuerdo con la parte social -ya que era inviable realizar un contrato abierto puesto que el equipo de Gobierno acababa de llegar- se optó por otro tipo de contrato con mayor agilidad burocrática en el que se les dio a elegir qué parte de la uniformidad tenía preferencia y se decidió comprar polos, cazadoras y calzado a Insignia Uniformes SL por un total de 72.253,94 euros".

Según Peris, con horas extras y servicios especiales el suelo puede llegar a los 51.000 euros anuales

También afirma Peris que "la retribución media de un agente ronda los 38.000 euros anuales brutos, incluyendo pagas extras completas en junio y diciembre y pagas de productividad en marzo y en septiembre, más los pluses de asistencia si no se falta al turno. A este sueldo hay que añadirle los salarios complementarios para cubrir los diferentes eventos de la ciudad como es el Mundial de Motociclismo, donde a cada uno de los agentes que participan en el dispositivo se le suma al sueldo 250 euros diarios y en la Feria, 600 euros si trabajasen todos los días de la celebración. Además, estos días se compensan con descansos si los agentes trabajan en jornadas en las que les correspondía descansar. En periodo intensivo, que corresponde a los meses de julio y agosto, los agentes trabajan 30 días, ya que los combinan con vacaciones. En el no intensivo, desde enero a junio y desde septiembre a diciembre, una media de 17 días al mes. Por tanto, si un agente hace horas extras, motorada, Feria y verano puede alcanzar los 51.000 euros. Si esta retribución no es suficiente para la UPLBA, a los portuenses sí nos lo parece”, indica la edil de Seguridad.

Para Marina Peris "ante esta situación queda patente que la reivindicación realizada en pleno Estado de Alarma el pasado 30 de abril y con la apertura a la movilidad entre las ocho provincias andaluzas el día del inicio del dispositivo especial de seguridad del mundial no responde al vestuario, sino a reivindicaciones de tipo laboral que conllevarían un aumento de sueldo".

La concejala de Seguridad quiere dejar claro que "la ciudad está segura gracias a que hay agentes de la Policía Local que siguen trabajando, a pesar de las presiones a las que este grupo les está sometiendo, y que han demostrado una profesionalidad y responsabilidad titánica, que no permitiremos que se ponga en duda bajo ningún concepto, agradeciéndoles expresamente su compromiso con la ciudad y con su Cuerpo de Seguridad; así como a la Policía Nacional, a los que también agradecemos enormemente su sobreesfuerzo, por mantener la guarda de la seguridad ciudadana, que nos han ofrecido en todo momento su apoyo y colaboración incondicional en todos estos días para que El Puerto continúe protegido".

Asimismo, Peris indica que “no permitiremos que utilicen a la ciudad como rehén de sus reivindicaciones sindicales”, dejando claro que “no vamos a ceder al chantaje de un sindicato que quiere que les paguemos más y trabajar menos días. No hay nada que negociar cuando no se cumple la Ley y faltar al trabajo es incumplir la Ley.”

La edil concluye afirmando que “lo que tienen que hacer es volver a trabajar, pedir perdón a los portuenses y cumplir con su responsabilidad, porque la carrera política de los representantes sindicales no la van a sufragar los impuestos de los portuenses”.