Pablo Castillo presenta su primer álbum en la Sala Stardust

El viernes, ante numeroso público, el trompetista barbateño Pablo Castillo deleitó -en su segunda visita a la Sala Stardust en poco tiempo- con su álbum debut 'Introducing'. Acompañado de Manolo Perfumo (guitarra), Alejandro Tamayo (contrabajo) y Carlos Ayuso (batería), agrupados en Pablo Castillo Quarter, se paseo por este rincón de la Plaza de las Galeras, ofreciendo el alto nivel que viene acumulando desde que hace 5 años se forma en Amsterdam. El álbum se grabó en agosto de 2022 y lo publicó el sello catalán The Changes el 21 de abril de 2023.

Cuenta con una selección de siete temas con arreglos originales de standards como Where or When, The Night We Called It A Day y melodías de bebop como Big Foot o Vignette. Sonaron también Tin Tin Deo y Sweet Lorraine.

Las referencias constantes a los grandes trompetistas Miles Davis, Clifford Brown, Chet Baker o Louis Armstrong y la juventud de Pablo Castillo (26 años), se dieron de la mano y permanecieron en el ambiente. Los músicos disfrutaron los que nos dimos cita en Stardust con nuestros aplausos pusimos en evidencia aquella reflexión de escritor francés Víctor Hugo, cuando decía que “la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio”.

Con plena confianza el músico barbateño transmitió y así se puso de manifiesto a lo largo de toda la noche. Improvisación y respeto a la vez, el sonido se mantuvo a gran altura durante las dos horas de concierto. Noche de altura.