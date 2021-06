El PSOE sugiere reforzar Urbanismo en El Puerto con los nuevos fondos de Diputación

En su condición de miembro del gobierno de la Diputación provincial, el secretario local del PSOE David de la Encina ha anunciado que este próximo miércoles El Puerto de Santa María recibirá otros casi 600.000 euros de un nuevo fondo extraordinario provincial, que pueden aplicarse para reforzar los servicios y plantillas municipales, así como ejecutar obras en la ciudad.

Según De la Encina “de nuevo el gobierno socialista presidido por Irene García, del que me honro en formar parte, toma la iniciativa y en una movilización de fondos sin precedentes va a destinar otros 10.500.000 euros a los 45 ayuntamientos de la provincia, inyectándoles liquidez para que puedan reforzar plantillas o servicios municipales o bien acometer obras, infraestructuras o equipamientos públicos, es decir, un auténtico balón de oxígeno de la mano de la Diputación de Cádiz en estos tiempos de pandemia.”

La denominada “segunda edición del Plan Extraordinario Covid de la Diputación Provincial” que es como se denomina este fondo a aprobar el miércoles por el Pleno provincial le reportará a la ciudad de El Puerto de Santa María una transferencia extra de 593.186,67 euros, que el Ayuntamiento podrá destinar a las actuaciones que considere prioritarias, siendo el período justificable hasta diciembre de 2022.

Señala David de la Encina “La Diputación aporta el dinero y es cada gobierno municipal quien decide en qué actuaciones prioriza. En este caso me permito sugerir que habida cuenta el varapalo que ha supuesto la sentencia anulando el PGOU, debiera aprovecharse el fondo provincial para reforzar decididamente el Área de Urbanismo, contratando personal especializado para sacar adelante lo antes posible el nuevo planeamiento que necesita El Puerto, a la vez que quitar el tapón en la tramitación de Licencias y crear ya la oficina de puesta en marcha de rehabilitación del Centro Histórico. Sin duda, si fuera alcalde no dudaría ni un segundo en utilizar gran parte de este fondo que nos ofrece la Diputación para impulsar el Área de Urbanismo, donde la presión que ya padecen se va a incrementar mucho en los próximos tiempos y no van a dar abasto”.

Añade David de la Encina que “lo único negativo es que, dado que el actual alcalde Germán Beardo no ha sido capaz de presentar sus presupuestos municipales en estos dos años, me veo en la obligación de reiterar que las únicas actuaciones que se están haciendo en El Puerto son las financiadas por la Diputación, lo cual dice mucho de la forma dinámica de gobernar de los socialistas frente a la pasividad demostrada por el secretario provincial del PP y actual alcalde Beardo”.