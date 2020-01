El PSOE portuense felicita al colectivo de pensionistas

El PSOE ha felicitado públicamente al colectivo portuense de pensionistas, “quienes gracias al mérito de su lucha han de ser merecedores de la Medalla de Andalucía”. La moción del PSOE pidiendo que el pleno apoyase esta distinción para el colectivo de jubilados salió adelante, pese a que ni PP, ni Cs ni Vox quisieron sumarse al apoyo moral hacia este colectivo.

El secretario general del PSOE local, David de la Encina, destaca “la trayectoria de los colectivos portuenses aglutinados en la voz de Francisco Ebrero, quien defendió magníficamente la trayectoria de lucha y reivindicación de nuestros mayores, ya no por sus pensiones si no por la de generaciones futuras, algo que los socialistas les reconocemos rotundamente”. Frente a ello, “es especialmente sangrante que el gobierno municipal no haya querido sumarse ni siquiera al gesto moral y estético de que nuestros pensionistas tengan la Medalla de Andalucía”, ha indicado De la Encina.

La propuesta, que instaba al Ayuntamiento de la ciudad a adherirse a la petición de la concesión de la Medalla de Andalucía a los pensionistas que hicieron el camino de Rota a Madrid el pasado mes de octubre, salió adelante con el voto favorable del resto de grupos.