El PSOE portuense acusa al PP de atentar contra el pequeño comercio en la Junta y el Ayuntamiento

El secretario local del PSOE en El Puerto, David de la Encina, y los concejales Mónica Jiménez y Víctor Raposo han mantenido un encuentro con los responsables de Comercio del sindicato UGT, encabezados por Manuel Coronil, Charo Ganaza y Cristóbal Gil como delegados en Carrefour, "al no tener noticias de la Junta ni ser atendidos por el alcalde, Germán Beardo, quien no ha querido recibir a los sindicatos", denuncian.

Como recuerdan los socialistas "la UGT siempre se ha manifestado en contra de la ampliación de horario de las grandes superficies todo el año y en todo el término municipal, al considerar que no va acompañada de medidas que permitan conciliar la vida familiar, ni tampoco de una creación de empleo real, ni de ayudas al pequeño comercio, que claramente se verá en indefensión para competir frente a los grandes.

Según la concejala Mónica Jiménez “el expediente de este año se ha visto salpicado de una ausencia total de información por parte del concejal de Comercio, David Calleja, quien hasta hace unos días simplemente les decía a los interesados que no se preocupasen porque no variaría respecto de las declaraciones de años anteriores, pero que ahora ni está ni se le espera”.

Desde la UGT sus delegados, en cuanto se ha conocido que la declaración de la Junta de Andalucía varía radicalmente, han tratado de obtener información fehaciente pero no han obtenido nada ni del concejal ni del alcalde, quien se desentiende de este asunto, como es habitual en él cada vez que surge un problema".

Víctor Raposo manifiesta que es “muy grave que el Ayuntamiento no atienda a los agentes sociales, que no haya convocado ya el Consejo Municipal de Comercio y que frente a la ampliación de las grandes superficies no haya velado por los intereses del comercio tradicional, que puede ser devastado con esta medida”.

Según David de la Encina “desde el PSOE siempre hemos apostado por el diálogo, por generar participación, por abrir el debate, y en ese sentido hemos echado en falta la convocatoria del Consejo Local de Comercio, foro que habría servido para formalizar el posicionamiento de cada colectivo implicado, incluidas las grandes superficies, y lamentamos que dicho Consejo no ha sido convocado por parte del Gobierno de Germán Beardo, quien solo actúa desde las redes sociales y desaparece cuando ve problemas en la calle”.

Añade De la Encina “de momento el PSOE está recabando firmas para exigir a Beardo que convoque forzosamente el Consejo de Comercio y, además, nos vamos a personar en el expediente administrativo para conocer qué ha fallado para que la Junta de Andalucía haya resuelto algo muy distinto a lo que, a priori, se había votado por los agentes sociales de El Puerto de Santa María, lo cual no tiene lógica aparente, salvo que existan fallos en el procedimiento o salvo que Beardo sepa otra cosa. Obviamente exigiremos responsabilidades si se confirma que esta resolución no es la que habían apoyado los representantes del comercio de la ciudad y que puede ser muy perjudicial para el pequeño y mediano comercio local, así como para las plantillas de las propias grandes superficies”, finaliza el secretario general.