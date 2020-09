El PSOE pedirá en pleno la dimisión de Marina Peris

El grupo municipal socialista ha solicitado la dimisión inmediata de la concejala popular Marina Peris, tras "su desastrosa gestión en el área de Seguridad, que ha llegado a sobrepasar todos los límites en estos meses de verano", afirman. Los socialistas han elevado al próximo pleno una moción instando a la edil a dimitir y al alcalde, Germán Beardo, a asumir las responsabilidades ante lo ocurrido en el área.

Como sostiene el portavoz Ángel M. González “ante un verano como este, que ha sido inusual por la pandemia de la Covid 19 y sus consecuencias sanitarias y económicas, siendo especialmente acuciantes para el sector turístico y de ocio, en El Puerto nos hemos encontrado con un evidente déficit de la seguridad, debido a la nefasta gestión en esta materia que viene ejerciendo el gobierno de PP y Cs”.

Mientras que en otras ciudades vecinas la seguridad se ha visto reforzada e incentivada en su tarea de informar, controlar las aglomeraciones y dar un servicio más efectivo a la ciudadanía, los socialistas señalan que “en El Puerto la situación ha sido totalmente diferente: no hemos visto policías locales ni en las calles ni en las playas, la agrupación de voluntarios de Protección Civil ha sido dinamitada, los auxiliares de playas no se han coordinado, el transporte sanitario, salvamento y socorrismo en playas ha empezado a mitad de verano y con servicios insignificantes, el servicio de grúa se ha dejado de prestar en determinados horarios, ha habido decretos de paralización de infraestructuras de los que no se ordenaban su ejecución, etcétera”.

Asimismo, añaden que “a ello se suma la falta de materiales al personal de Seguridad, las notas de prensa y los enfrentamientos políticos con las distintas plantillas que, junto a los escándalos del Intendente de la Policía Local y las aglomeraciones en nuestras calles, han hecho que hayamos sido noticia en toda España”.

"Una situación insostenible a menudo provocada y alentada por los propios responsables políticos, ya que ni el alcalde ni la concejala de Seguridad han sido capaces de dar respuestas a los problemas planteados", denuncian desde el PSOE.