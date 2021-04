El PSOE se felicita por el "hito histórico" vivido en el Pleno de la Corporación de El Puerto

Con el voto favorable de los 8 concejales socialistas en la aprobación definitiva del Peprichye, el PSOE local se felicita y valora que este miércoles, por fin, se haya dado este importante paso, que culmina un proceso de 27 años. El concejal y secretario local del PSOE, David de la Encina, ha subrayado su "reconocimiento al hito histórico que se ha vivido hoy en el pleno de la Corporación".

Asimismo, De la Encina ha señalado que "no podemos permitirnos regodearnos en que tenemos un Plan, sino que es esencial, desde hoy mismo, arremangarse y afrontar la tarea: tramitar eficazmente, con unos procedimientos y plazos en tiempos razonables que no aburran a los inversores".

Desde el PSOE han reconocido y puesto en valor el trabajo de muchas de las personas que han aportado a este largo y complicado proceso. Citando De la Encina expresamente a "la arquitecta María Jesús Rodríguez Tourón, a la que acompañaba el también arquitecto José Manuel Morales, el geógrafo José Luis Martín y el historiador Miguel Ángel Caballero. A los arquitectos municipales Humberto Jiménez y Andrés Pérez Sánchez-Romate, a los que hay que unir el coordinador de Urbanismo durante mi mandato, el también arquitecto, Javier López. Y, como políticos, destaco el trabajo de Antonio Fernández, Ángel Quintana y Mª. Eugenia Lara, quienes aportaron muchísimo en el pasado mandato”.

Además el ex alcalde de la ciudad ha expresado el reconocimiento de los socialistas "a aquellas entidades, colectivos y vecinos y vecinas, que asisten esperanzados para ver los efectos reales de este ansiado Plan, ya que tras el importante paso que hemos dado hoy, lo que toca es desarrollar, ejecutar y materializar más pronto que tarde el Peprichye". David de la Encina ha subrayado que "el plan, como todo documento, no se mueve solo, no trae grúas ni licencias incorporadas, si no que hacen falta personas, capacidad, e inversiones tanto privadas como públicas".

En ese sentido, y confiando en que la iniciativa privada se verá animada a invertir en el centro de El Puerto, desde el PSOE "ponemos el acento en que, además de dicha iniciativa privada, debe haber el mecanismo público de respuesta ágil, eficaz y eficiente". Para lo cual, a juicio de De la Encina "es necesaria la puesta en marcha de la Oficina de Rehabilitación y la Comisión Municipal de Patrimonio".

Como ha explicado el edil “en el caso de la Oficina de Rehabilitación es fundamental contratar expresamente personal experto, para impulsar y tramitar con celeridad y con carácter específico los proyectos del centro”. Y, con relación a la Comisión Municipal, indica que “es necesario hacerla operativa, para no eternizar los trámites ahora que no dependemos de criterios supralocales”.

En el pleno también ha intervenido el urbanista y concejal del Grupo Socialista Enrique Báez, coincidiendo en que “estamos ante un hito histórico”, al tiempo que ha precisado que “es necesario y urgente dotar de medios, porque el plan, por sí mismo, no es la panacea”.

Como ha explicado Báez, con larga experiencia profesional en el urbanismo, “hay que dotar de personal e incrementar la eficiencia de esa Oficina, porque cargar más asuntos a los mismos empleados, no será la solución para que salgan adelante los proyectos que, entiendo, muchos inversores van a animarse a hacer ahora que tenemos el Peprichye”.

Por ello, insiste en que "hay que agilizar las licencias y dotar de personal para hacer atractivo El Puerto para los inversores y los portuenses. No es de recibo que soliciten una licencia y ésta se dilate en el tiempo, siendo la espera, en muchas ocasiones, insoportable, hasta el punto de darse el caso del abandono del proyecto por parte del promotor o inversor".

También, dirigiéndose al alcalde Germán Beardo, a la concejala de Urbanismo Danuxia Enciso y a la responsable de Personal, Marina Peris, Enrique Báez ha solicitado la puesta en marcha de la bolsa de arquitectos técnicos "que, hoy en día, es inexistente, y que es esencial".

Y, para todo ello, tanto David de la Encina como Enrique Báez, han manifestado la mejor disposición del PSOE para colaborar en el desarrollo del centro histórico, mostrando expresamente Báez su ofrecimiento desde su conocimiento profesional "para apoyar y aportar cuántas actuaciones se puedan hacer”.