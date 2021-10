El PSOE de El Puerto exige la convocatoria del pleno sobre el estado de la ciudad

El PSOE local ha abierto el debate sobre un posible cambio de gobierno en El Puerto, al tiempo que exige "la inmediata convocatoria del pleno sobre el estado de la ciudad", que debía haberse celebrado en el mes de junio. Como ha destacado el secretario local, David de la Encina, “el evidente agotamiento y la manifiesta incapacidad que está demostrando Germán Beardo hacen necesario un debate extraordinario sobre la situación de la ciudad tras 28 meses de gobierno del PP y Cs, así como el planteamiento de un posible cambio de gobierno que dé un nuevo rumbo a El Puerto”.

Como añade De la Encina “no vamos a consentir que nos acusen, por omisión, de la ruina a la que está abocando el PP a El Puerto”, y explica que “la situación es insostenible, con un gobierno conformado por 11 personas que no son capaces de gestionar absolutamente nada, ni siquiera el día a día. Ya el pleno que celebramos el miércoles fue una de las pruebas de lo que venimos diciendo, prácticamente sin asuntos de gestión por parte del gobierno local, como la mayoría de las Juntas de Gobierno Local que se están celebrando en este mandato”.

“Ni gestión, ni alguna solución de aquellas que tanto prometió Germán Beardo en su campaña de 2019, cuando aseguraba tener las soluciones para todo y además contar con las personas más preparadas”. Para David de la Encina “pasado ya el ecuador del mandato ha quedado demostrado que nada de eso era cierto, las soluciones no llegan, las promesas no se cumplen y ni siquiera son capaces de atender y dar la cara a las empresas, colectivos y personas afectadas por su pésima gestión”.

En este sentido, los socialistas subrayan que "pasados 28 meses de la llegada del PP y Cs a la alcaldía, los colectivos portuenses siguen sin cobrar las subvenciones municipales a las que tienen derecho y que ellos prometieron abonar; el periodo medio de pago está disparado situándose en los 211 días; los contratos de servicios municipales han caducado y no cuentan con pliego para su nueva adjudicación; el nuevo pliego del servicio de basura, un contrato de 13 millones de euros al año que finaliza el próximo mes de noviembre, va a empezar a elaborarse por una empresa externa; los coches de la Policía Local no tienen combustible; la grúa no tiene contrato; se pierden subvenciones como el Platea por no remitir toda la documentación; se cancela la temporada de teatro; … y además siguen sin ser capaces de presentar un borrador de presupuestos municipales".

“Una situación de caos y desgobierno que El Puerto no puede aguantar 2 años más, por lo que entendemos que ya es momento de plantear un cambio de gobierno, ya que no se puede seguir siendo cómplices de tamaño desbarajuste. Ni la ciudad ni sus ciudadanos se merecen este gobierno”, ha finalizado De la Encina.