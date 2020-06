Los socialistas hacen un balance crítico del primer año de mandato del PP y Cs

El PSOE reabrió ayer su sede de la Casa del Pueblo, en la calle Ximénez Sandoval, para hacer balance de un año de gobierno municipal de la coalición PP y Cs, y para remarcar su postura en algunos asuntos polémicos que han marcado la actualidad de las últimas semanas. A la rueda de prensa asistieron los concejales socialistas, Ana María Arias, Víctor Raposo y Mónica Jiménez, siendo el portavoz Ángel Mª. González el encargado de hacer el repaso a la actualidad y la gestión del gobierno local.

El primer lugar, el PSOE criticó que desde el equipo de Gobierno no se estén convocando plenos ordinarios, como ya se hace en otras poblaciones. "El gobierno ha decidido tener retenidos a los concejales de la oposición para que no podamos tocar los temas que pueden ponerlos en apuros. Han creado un reality donde prima la foto en detrimento del avance de la ciudad".

En cuanto a gestión, añadió, "después de un año nos preguntamos dónde han quedado tantas promesas. El gobierno está estafando a los ciudadanos de El Puerto, ya que presentaron un programa que no están cumpliendo. En primer lugar porque no tienen un presupuesto municipal y parece que no lo van a tener pronto. Sin embargo, sí se están produciendo meteduras de pata que están sumiendo al Ayuntamiento, y por ende a la ciudad, en un auténtico caos y eso no podemos permitirlo".

Comenzó por el área de Seguridad, donde criticó las destituciones del coordinador y el jefe de los voluntarios de Protección Civil para poner en su lugar "a una persona nombrada por la concejala Marina Peris". También, la situación en la Policía Local tras la polémica en la cúpula policial, que ha producido "que no tengamos mandos en la Jefatura que pueda ejercer la dirección". Esto, unido a la falta de patrulleros nuevos, la no incorporación de 16 nuevas plazas, o no haber puesto en marcha la campaña para perseguir a quienes no recogen los excrementos de las mascotas o dejen enseres y residuos en los contenedores fuera de horario, así como la creación de un grupo de intervención social que después fue eliminado, llevan al PSOE a exigir al alcalde, Germán Beardo, y a su socio Curro Martínez, a que depuren responsalidades, ya que "Marina Peris con el beneplácito del alcalde y su socio han decidido mover la barca en plena pandemia, en pleno estado de alarma".

Para el PSOE, la política de Germán Beardo se basa en "mucha cámara pero poca gestión", ya que se ha abierto las playas sin que la Junta haya dado el visto bueno a un plan de contingencia y sin servicio de Salvamento y Socorrismo, "habiendo ya socorristas en playas vecinas". En ese servicio, "de un contrato de cuatro meses se ha pasado a uno de dos", mostrando sus dudas el PSOE que para el próximo lunes las playas cuenten con este servicio: "Si queremos aspirar a seguir siendo referente en el turismo tenemos que ir a más. Nos consta que están intentando hacer unos contratos menores para tapar las vergüenzas, pero mucho me temo que nos veremos con recortes en servicios imprescindibles para nuestra seguridad”, dijo el portavoz.

Respecto a la situación de la Plaza de Toros, que sigue sin pliego de condiciones, y por tanto con la duda de si habrá o no festejos taurinos, Ángel Mª. González criticó que el equipo de gobierno no tiene a nadie implicado en dicho negociado, "ya que el concejal responsable está al 25% de la jornada, es decir que dedica a la Plaza 63 días, y ello con la cobertura del alcalde. Algo inadmisible en una ciudad como El Puerto". Criticó además que en el ciclo de conciertos presentado no se haya detallado el plan de contingencia, los protocolos de seguridad a seguir: "Han vendido la piel del lobo antes de cazarlo; nos parece aventurado estar anunciando el evento en plena crisis del coronavirus, cuando en todas las ciudades se están cancelando".

Otro de los asuntos que a juicio del PSOE están en cuestión es la gestión que viene realizando el concejal de Economía en esta área, "donde se han incrementado los problemas", ya que la mano derecha del alcalde, Javier Bello, "los está creando". Para el portavoz socialista "es una vergüenza que el concejal salga rebatiendo en prensa al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, en relacíon a la Intervención Municipal, "vacilando y chuleando a este consejo tan prestigioso. Si hay problemas debe solucionarlos y no crearlos”.

Ya en gestiones más concretas, el PSOE criticó el incremento del periodo medio de pago a proveedores; la solicitud de préstamos para pagar el sueldo del gerente de El Puerto Global: o la promoción de Naturgy. "El área Económica que presentaron como un revulsivo se ha enconado y no está pagando a sus proveedores. Javier Bello se ha cargado de un plumazo el motor económico".

Finalmente, respecto al centro nuevo centro de salud Ángel Salvatierra, el portavoz socialista denunció que la Junta de Andalucía ha dejado entrever que será un desdoble de Pinillo Chico y no un quinto centro de salud. Este asunto surgió en la visita realizada este jueves a las obras de los accesos al edificio: "Es un tema que preocupa a los vecinos. Queremos que sea un centro más, y que tenga su propio personal, porque al final el volumen de cartillas será el mismo para los mismos profesionales". Exigimos al alcalde que traslade esta demanda a sus compañeros de partido". A la vez, exigió que las especialidades del centro Virgen de El Carmen sigan en ese lugar.

Por último, los socialistas acusaron al PP y Cs de "desgobierno", y su portavoz criticó que el PP "se siente cómodo con su socio útil, Curro Martínez, que parece a gusto siendo una marioneta al arbitrio del alcalde”.