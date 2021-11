El PSOE llevará a pleno una moción sobre la apertura del centro 'Ángel Salvatierra'

El PSOE de El Puerto de Santa María ha exigido la apertura inmediata del nuevo centro de salud Ángel Salvatierra, sumándose a las reivindicaciones de los vecinos. En este sentido, los socialistas han denunciado "la indignante situación en la que se encuentra el centro de salud Ángel Salvatierra, que lleva más de 2 años terminado y cerrado".

Esta situación será nuevamente elevada al pleno por el PSOE, que exigirá al gobierno local "que lleve a cabo las gestiones necesarias para la apertura inmediata del centro, así como que éste cuente con medios y personal propios, como reclaman los vecinos y necesita la ciudad".

El secretario local socialista, David de la Encina, ha manifestado su preocupación por que las últimas noticias sobre el centro de salud se confirmen, “lo que supondría que finalmente éste no sería el 5º centro de salud de la ciudad, sino un edifico con personal y recursos compartidos con otros centros de salud, lo que, a la postre, no solucionaría la evidente saturación de Pinillo Chico y no daría respuesta a las demandas sanitarias de sus vecinos y vecinas”.

Como ha señalado De la Encina “después de más de 2 años con el edificio terminado y cerrado, ya es hora de que desde los gobiernos del PP se pongan las pilas y pongan en funcionamiento este recurso sanitario al 100% y con todos los servicios que necesitan los portuenses, no a medias como parece que quieren hacer”.

Además, los socialistas lamentan “la actitud cómplice de Germán Beardo con la inacción del gobierno de Moreno Bonilla que ha mantenido cerrado este excelente recurso sanitario público en plena pandemia, y ahora pretende ponerlo en funcionamiento a medio gas”.