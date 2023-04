El PSOE urge a Beardo a presentar ya el nuevo pliego para la basura

El PSOE local insta al alcalde, Germán Beardo, a presentar ya el nuevo pliego para el servicio de recogida de basuras y limpieza de la ciudad, que desde noviembre de 2021 se encuentra en precario "sin que PP y Cs hayan sido capaces de presentar ni siquiera un borrador", lamentan.

Asimismo el candidato socialista a la Alcaldía, David de la Encina, ha advertido que, “si no presenta a este pleno el borrador del nuevo pliego, que llevamos solicitando dos años, no vamos a votarlo cuando estemos en campaña electoral y a Beardo se le antoje anunciar que ya lo tiene como solución prometida”.

Desde el PSOE aseguran que “es un verdadero clamor que El Puerto está sucio y que el servicio no atiende las necesidades de limpieza de la ciudad. De hecho, ni la publicidad pagada por Germán Beardo puede ocultar lo evidente”, indica De la Encina, quien señala que “la causa principal es que, dese hace ya un año y medio, la ciudad está sin contrato de recogida de basuras y limpieza, por la incompetencia de Germán Beardo y su equipo de preparados, entre ellos su socio de Ciudadanos que se ha mantenido impávido toda la legislatura”.

Esta circunstancia provoca además que la actual empresa (FCC), que está obligada a mantenerse al frente de la actividad, lleva casi dos años sin realizar inversiones nuevas y apenas repone lo que se va deteriorando. Los vehículos y la maquinaria, que entraron nuevos en 2017, ya están al límite y son diarias las averías, por lo que la ciudadanía acaba recibiendo menos servicios que los que pagamos.

Recuerda De la Encina que “durante el mandado del PSOE se sacó el último pliego, y se pusieron más de 3.000 contenedores nuevos. Pero hoy, después de casi cinco años, hay muchos contenedores sin tapa, o sin pedal de levantado, o rotos de manera que vierten líquidos de bolsas. Tampoco se desinfectan los contenedores con la frecuencia que se debe, de manera que la situación en prácticamente todas las barriadas y el centro es pésima”.

En cuanto al personal, el candidato señala que “la plantilla lleva tiempo con sus condiciones congeladas, y la empresa no accede a negociar un nuevo convenio colectivo, toda vez que no tiene contrato ni sabe el tiempo que le quede como concesionaria de la ciudad. Se han visto en la necesidad de convocar movilizaciones, ante las cuales nos solidarizamos pues reclaman condiciones que deberían estar ya resueltas hace 20 meses y que no lo están por la incapacidad de Beardo y Curro Martínez, que han dejado pasar toda la legislatura sin hacer su trabajo y que en este último mes pretenderán que votemos a favor de un pliego que llevamos dos años reclamando, en el que se nos ha negado poder participar y que no vamos a apoyar más adelante si no es presentado en el pleno del miércoles”.

Desde el PSOE han querido recordar también las declaraciones de Germán Beardo como portavoz del PP en la anterior legislatura, cuando con motivo del pliego presentado por el gobierno liderado por De la Encina afirmaba lo siguiente: “Cuando uno llega al gobierno generalmente viene con unas ideas y un programa. (…) A partir de junio de 2019 nosotros vamos a estar en el gobierno, lo quiero decir super claro, nosotros velaremos por vuestros intereses, pero en este pliego no nos hacemos responsables de lo que pase. (…) A partir de junio de 2019 y en adelante vamos a gobernar la ciudad y trabajaremos de la mano de los trabajadores y de los técnicos para hacer un pliego mejor. (…) Pero ahora no nos podéis pedir que votemos que sí a este pliego. Es imposible que el PP vote sí a este pliego”.

Y recuerdan que ese pliego, hecho por PSOE e IU desde la participación y el diálogo, y que se negó a votar el PP, "no sería tan malo cuando el propio Beardo ha estado prácticamente cuatro años gobernando con él".