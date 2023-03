El PSOE pide a Beardo "que deje de atribuirse logros que no le corresponden"

El secretario local del PSOE y candidato a la Alcaldía portuense, David De la Encina, ha recordado que "durante el gobierno socialista dejamos en la caja del Ayuntamiento 29 millones de euros en subvenciones para proyectos importantes como la Edusi, la Ciudad Amable, el Museo de Cargadores a Indias, el Museo Municipal o la ITI para la barriada de Los Milagros, además de haber trabajado el Peprichye, que dejamos prácticamente para rematar”.

De la Encina considera "grave el afán de Germán Beardo de atribuirse logros que no le corresponden, logros que no ha conseguido ni ha trabajado porque tanto él como su socio Curro Martínez se han comido cuatro años de desgobierno no haciendo nada”.

Con motivo del anuncio de la adjudicación de las obras del Pasillo Amable, De la Encina lamenta que "Beardo no ha tenido escrúpulo alguno en mentir a la ciudadanía afirmando que es un proyecto que nace en este mandato, cuando no es así. La realidad es que, a pesar de tener los proyectos resueltos desde hacía cuatro años, cuando su gestión ha sido no hacer nada y ahora atribuirse méritos de otros, en este caso del gobierno socialista”.

Desde el PSOE recuerdan que "el proyecto Ciudad Amable se consiguió en 2018 estando los socialistas en el Gobierno, cuando se obtiene una subvención de un 1.200.000 euros de la Junta de Andalucía. Igualmente fue durante el gobierno del PSOE cuando conseguimos 10 millones de euros de la Edusi para transformar la Ribera del Río, la Bajamar y todo ese paseo fluvial en torno al Guadalete".

También fue con el gobierno socialista, añaden, "cuando conseguimos más de 3 millones de euros de la ITI para regenerar la barriada de Los Milagros. Al igual que fue con el gobierno socialista cuando conseguimos una subvención de la Junta de Andalucía para hacer el Museo de Cargadores a Indias en la Plaza del Castillo, y también conseguimos con el gobierno socialista una importantísima subvención del Estado para transformar y crear el Museo municipal".

Desde el PSOE piden a Beardo "que deje de mentir y de atribuirse logros que no le corresponden, porque en estos cuatro años no ha hecho otra cosa que no sea vivir de las rentas que dejamos el gobierno socialista”.