El PSOE pide a Beardo y Martínez que asuman responsabilidades por el último atropello mortal

El PSOE portuense también se ha pronunciado con respecto al fallecimiento de una persona por atropello en un cruce con un semáforo averiado, lamentando la muerte de este vecino de El Puerto, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares, entendiendo que “se trata de un asunto de extrema gravedad que podría haberse evitado”, ha indicado la concejala Carmen Ojeda, anterior responsable de Mantenimiento Urbano.

La edil considera “de vergüenza que ante un suceso de este tipo, el alcalde Beardo y su socio Curro Martínez acusen al anterior gobierno de las averías de todos los semáforos, usando el fallecimiento de una persona para atacar al PSOE. Al parecer" -añade Ojeda- "olvidan que las elecciones fueron el 26 de mayo, consiguieron formar gobierno en julio y ya estamos prácticamente en 2020, por lo que llevan seis meses gobernando, los mismos seis meses que llevan mintiendo a la ciudadanía, ellos que venían a hacer las cosas mejor”.

Y es que, como recuerdan los socialistas, “Curro Martínez dijo hace meses que ya existía contrato, ahora dice que no lo hay y que lo único que tiene es un papelito, mientras que el alcalde permanecía callado como si con él no fuera el asunto”.

Con relación a la etapa anterior, la ex concejala de Mantenimiento Urbano explica que “es cierto que hubo problemas en la tramitación del nuevo contrato, y aunque se tardaba más en atender las averías el personal municipal las iba arreglando”, y añade que “nunca se han dejado de atender. Se han ido reparando uno a uno con personal municipal de alumbrado público y cuando no se ha podido, los arreglos se han llevado a cabo con pequeños contratos. Lo que sí es cierto es que desde el gobierno del PSOE no hemos abandonado la ciudad, ni por supuesto la seguridad de los portuenses”, afirma.

Para el PSOE "es evidente el ninguneo por parte del alcalde a su socio de gobierno de Ciudadanos, que aun no tiene los 1.800.000 euros prometidos, no tiene contrato de Mantenimiento Urbano, no tiene contrato de semáforos, no tiene presupuestos… a pesar de que en cada pleno Germán Beardo se lo promete”.