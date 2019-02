El PP de El Puerto se queja por la ausencia de PSOE e IU en la comisión de Bienestar Social

La comisión informativa de Bienestar Social, previa al Pleno Ordinario de mañana, ha tenido que suspenderse ayer por la mañana. Así lo han denunciado Millán Alegre, portavoz adjunto del Partido Popular (PP) en El Puerto, quien ha resaltado “la falta de transparencia y de respeto”, mostrada por el PSOE e IU hacia la oposición.

Al parecer la reunión, a la que acudió la concejala popular Marina Peris, estaba prevista hoy a las 09:00 horas. No obstante, el encuentro no se ha podido celebrar por la ausencia "inexplicada" de Modesto Serrano (concejal del área y presidente de la comisión), Ana María Arias (vicepresidenta) y el alcalde David de la Encina. “Resulta inaudito que en un Equipo de Gobierno con alcalde y concejales liberados no sean capaces de estar en una reunión”.