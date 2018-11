El PP pide la dimisión de David de la Encina como edil de Turismo

El portavoz del Partido Popular en El Puerto, Germán Beardo, se ha referido a la rectificación del Ayuntamiento, permitiendo ahora el estacionamiento de las autocaravanas en el aparcamiento de Impulsa en la Pasarela.

Para Beardo “una vez más hemos asistido a una rectificación sobre la marcha de De la Encina que demuestra así su incapacidad para dotar a la ciudad de un gobierno coherente. El método de prueba y error en la toma de decisiones no sale gratis y es una falta de respeto a la ciudadanía”.

Beardo recuerda que “aparte de las reculadas sobre el programa en asuntos como municipalización de servicios, Apemsa y parkings, recientemente hemos visto como la reacción ciudadana ante una decisión equivocada, como fue borrar del callejero a dos alcaldes recordados por su buen hacer, le hizo rectificar, al igual que en este caso en que la ocurrencia de suprimir el estacionamiento de autocaravanas de la noche a la mañana, sin alternativas ni análisis de las consecuencias, ha chocado con la sociedad civil portuense que ha tenido que movilizarse para obligarle a rectificar”.

Beardo considera que “el prestigio y el nombre de El Puerto como destino turístico de este sector ha sufrido un daño y habrá que ver si De la Encina es capaz de paliarlo, y a qué coste. Desde luego debería dejar inmediatamente las competencias de Turismo, porque no puede ser que el responsable de esa concejalía se dedique precisamente a torpedear sectores turísticos. Comprendemos que las autocaravanas han de cumplir unas normas, pero también que es un sector que debe ser atendido, que está creciendo y suma para una ciudad que necesita crecer en actividad económica y hacer de sus atractivos un activo mejor gestionado.”

El alcaldable popular concluye señalando que “esta última rectificación muestra que De la Encina intenta dirigir una nave sin rumbo, que no tiene planes ni una idea clara de lo que necesita El Puerto. No es ya que su incapacidad le esté suponiendo a la ciudad un parón de tres años y medio en que se ha limitado a destruir y parar proyectos que ya estaban en marcha, es que no tiene alternativas válidas. El Puerto necesita fomentar el Turismo, primero teniendo la ciudad más limpia y mejor mantenida y luego con políticas concretas de inversiones basadas en un modelo coherente y no un Ayuntamiento que sólo sabe decir no a todo el que quiere invertir y crear riqueza”.