El PP denuncia la falta de porteros en dos centros educativos locales

El secretario general del Partido Popular en El Puerto, Javier Bello, ha querido denunciar públicamente que existen dos colegios en la ciudad sin porteros mantenedores. Bello hace hincapié en que "es necesario que los padres de los alumnos matriculados en dichos centros tengan la tranquilidad de que hay una persona encargada de abrir y cerrar la puerta de ambos centros educativos, ya que es preocupante no tener a nadie que controle las entradas y salidas, dejando la responsabilidad en los profesores que no tendrían por qué hacerlo, ya que su labor profesional es la de educar a los más pequeños y no la de vigilar si entran o salen del centro", señala Bello.

Tanto el colegio Marqués de Santa Cruz como el Menesteo son dos colegios con un número importante de alumnos, recalca el concejal popular, "y no es de justicia que por la incapacidad de un gobierno municipal formado por PSOE e IU estos se vean sin los servicios mínimos que deben existir en un colegio", dice.

Otra de las quejas de los populares se refiere a la situación de la Sierra de San Cristóbal

Bello insta al Gobierno municipal "a que reaccione y cubra estos puestos de trabajo que hoy día están vacantes, ya que sería posible hacerlo si la concejala de Educación hiciera las modificaciones pertinentes para que en estos centros hubiera de nuevo porteros mantenedores".

Bello finaliza exigiendo a la concejala Ana María Arias "que en septiembre, cuando comience el nuevo curso académico, todos los centros educativos de El Puerto tengan en funcionamiento todos los servicios que debe ofrecer el Ayuntamiento a los centros educativos".

En otro orden de asuntos, y con respecto a los vecinos de la Sierra de San cristóbal, Javier Bello lamenta la falta de atención que sufre esta zona por parte del gobierno municipal, y se hace eco de un escrito recibido por parte de la concejala de Participación Ciudadana, Matilde Roselló, señalando que es la Concejalía de Urbanismo la que tiene que dar una respuesta a los problemas de la zona.