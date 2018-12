El PP denuncia el cierre de monumentos en el puente de la Constitución

El secretario general del Partido Popular en El Puerto, Javier Bello, ha lamentado que durante este puente festivo no hayan estado abiertos al público los monumentos locales. Para Bello “es triste ver a los grupos de turistas por las tardes vagar por el centro de la ciudad y estar frente a las puertas de los museos y lugares que se podrían visitar sin comprender como en una fechas como estas puede estar todo cerrado. Precisamente en los festivos y en los puentes es cuando hay que tener las atracciones abiertas si se quiere cuidar este sector y que las personas vuelvan a nuestra ciudad o hablen bien de ella en sus lugares de origen. El turismo no es una industria que pueda cerrar el viernes a las dos de la tarde”, lamenta, y añade que no entiende el cierre de la Plaza de Toros a las visitas estos días.

Bello concluye señalando que "El Puerto se merece un gobierno capaz de hacer una gestión positiva y actual del turismo, un sector que da de comer a muchas familias de nuestra ciudad y puede dar más de sí, porque atractivos no nos faltan, pero hay mucha competencia y hay que saber y querer cuidarlos. Nosotros tenemos las soluciones para levantar el turismo de El Puerto y si los portuenses nos dan su confianza en mayo daremos un giro de 180 grados a esta situación, aportando las soluciones que El Puerto demanda".