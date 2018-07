El PP critica que la pasarela se pinte en pleno mes de julio

El Partido Popular, a través del concejal Damián Bornes, se ha referido a los trabajos de adecentamiento que se están acometiendo desde hace unos días en la pasarela peatonal 'Pepe el del Vapor', sobre el río Guadalete.

Para Bornes el alcalde, David de la Encina, "ha convertido la pasarela peatonal del río Guadalete en atractivo turístico internacional, después de haberla definido como la pasarela a ninguna parte, llegando a decir que todo el dinero que se estaba invirtiendo en ella, estaba siendo tirado a la basura".

"De la Encina vuelve a cambiar de opinión y ahora le encanta la pasarela"

Para el edil popular "es de lógica que la pasarela peatonal hay que mantenerla en perfecto estado de revista, ya que por ella pasan muchas personas a diario que aparcan sus vehículos en el aparcamiento de la otra banda" y lamenta que "la improvisación de De la Encina lo lleve a pintar la pasarela peatonal a mediados de julio, en plena temporada estival, sufriendo de este modo los veraneantes todas las inconveniencias que conlleva esta acción perjudicial para el sector turístico de la ciudad, ya que lleva bastante sufrido con tres concejales diferentes del PSOE en tres años, que ninguno ha sido capaz de llevar a cabo ni tan siquiera una acción sensata".

Para el PP "no es lógico que De la Encina haya pasado del 'No a los Parkings' a construir uno por el precio de dos, pero tampoco es entendible que el alcalde del PSOE se haya olvidado de la remunicipalización de Apemsa después de haber hecho gala de su recordado eslogan de campaña Apemsa no se vende".

Para Bornes "o De la Encina y sus concejales han cambiado de criterio o simplemente mienten a sabiendas. Su gobierno es un engaño continuo solo por el hecho de conseguir un sillón sin importarle lo más mínimo el bien de la ciudadanía, sólo por echar del gobierno al partido mayoritariamente votado por los vecinos de El Puerto".