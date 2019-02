El PP apoyó las ordenanzas que iban a pleno “por responsabilidad”

El portavoz del grupo municipal Popular y candidato a la Alcaldía, Germán Beardo, ha lamentado una vez más la escasez de contenido del pleno municipal ordinario celebrado el pasado miércoles. “A estas alturas del mandato cualquier gobierno que hubiera trabajado traería proyectos de interés para la ciudad, pero el orden del día de los plenos sigue conformándose con asuntos de trámite. Esto es suficientemente revelador de la inacción de un bipartito PSOE-IU ampliamente superado por la labor de gobierno que no acierta a proponer proyectos ni a mejorar la gestión de los servicios sin importarle los problemas de los portuenses.”

Beardo señala que “una vez más por responsabilidad no impedimos que siguieran adelante las ordenanzas de ARGs y de Licencias de obras y Aperturas, aunque en ambos casos detectamos y denunciamos carencias significativas, como es el caso de la de ARGs de un plan de infraestructura para estas barriadas, no obstante preferimos no perjudicar a los vecinos, que no deben pagar el pato de la incompetencia municipal. En cuanto a la ordenanza de Licencias observamos muchas dudas y deficiencias en el texto presentado que la concejal responsable de Urbanismo Mª Eugenia Lara no supo contestar, dando la impresión de que no conocía el texto que llevaba al pleno. Vemos que se va a remolque de la modernización y de las obligaciones de la eliminación de burocracia, cuando lo que necesita la ciudad es avanzar más y hacer más ágiles y claros los procedimientos de licencias urbanísticas.”

Beardo considera que “sólo se empezó a hablar de los problemas reales de los vecinos cuando toco el turno de la mociones en que los populares llevábamos la situación de abandono y problemas de la barriada de Sudamérica y de la urbanización de Las Redes. Estas mociones fueron aprobadas y esperamos que PSOE e IU se tomen la molestia de atender a estos vecinos, ya por mandato del pleno. En definitiva, es lamentable ver al gobierno municipal agotado, esperando las elecciones sin fuelle después de no haber hecho gestión para el progreso de El Puerto en los cuatro años anteriores y ni haber sido capaz de aportar las soluciones que los portuenses demandan y que los populares, si nos dan su confianza en mayo, traeremos tanto en la gestión de los servicios como en forma de proyectos innovadores para la ciudad.”