“La pinza PP-Vox-Cs impide debatir sobre la situación de la limpieza en El Puerto”

El PSOE ha denunciado que "la pinza de PP, Cs y Vox impidió que el miércoles se conociera el pliego del contrato de la limpieza de la ciudad, tal y como exigía el grupo socialista en la moción presentada al pleno, y que no pudo ni siquiera debatirse".

Para David de la Encina “estamos ante la evidencia de que el PP, como hace en la Junta de Andalucía, se apoya y ampara en la ultraderecha, permitiendo así que la ciudad no conozca en qué situación se encuentra el servicio municipal de recogida de basuras y limpieza viaria, que lleva año y medio sin contrato y prestándose en precario, sin que hasta ahora se haya presentado al menos un borrador”.

El candidato socialista ha reiterado que “es un verdadero clamor que El Puerto está sucio y que el servicio no atiende las necesidades de limpieza de la ciudad. Y que ya, ni la publicidad pagada por Germán Beardo puede ocultar lo evidente. Llevamos año y medio sin contrato y eso se traduce en un peor servicio para la ciudadanía, falta de reposición de contenedores maquinaria, etcétera y, por supuesto, falta de avances en la negociación del personal”.

David de la Encina ha vuelto a advertir que “cuando estemos en campaña no vamos a votar cualquier pliego que presente Beardo, tras años pidiéndolo y sin que se nos haya informado ni dado participación", y ha recordado las declaraciones de Germán Beardo como portavoz del PP en la anterior legislatura cuando, con motivo del pliego presentado por el gobierno liderado por De la Encina, afirmaba lo siguiente: “Cuando uno llega al gobierno generalmente viene con unas ideas y un programa. (…) A partir de junio de 2019 nosotros vamos a estar en el gobierno, lo quiero decir super claro, nosotros velaremos por vuestros intereses, pero en este pliego no nos hacemos responsables de lo que pase. (…) A partir de junio de 2019 y en adelante vamos a gobernar la ciudad y trabajaremos de la mano de los trabajadores y de los técnicos para hacer un pliego mejor. (…) Pero ahora no nos podéis pedir que votemos que sí a este pliego. Es imposible que el PP vote sí a este pliego”.