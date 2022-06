El PP culpa al PSOE de no haber elaborado un Plan de Movilidad para poder pedir las ayudas estatales

El secretario general del PP de El Puerto, Javier Bello, ha mostrado su “sorpresa ante las declaraciones del concejal del PSOE, David de la Encina”, en referencia a que el Ayuntamiento no se ha acogido a las ayudas del Ministerio para la modernización del transporte y movilidad urbana.

Bello acusa a De la Encina de “desfachatez, al acusar a Germán Beardo de no haberse molestado en presentar esas solicitudes de subvenciones”. No obstante, añade que “en dicha acusación olvida lo más importante: que El Puerto no ha podido optar a esa subvención por la inexistente gestión en sus cuatro años de gobierno, ya que no hizo nada para que la ciudad contara con un Plan de Movilidad, requisito para optar a la convocatoria”, subraya.

Para Javier Bello, “esta nueva artimaña de De la Encina provoca que tengamos que salir públicamente para sacarle los colores, ya que si El Puerto no ha podido acogerse a dicha subvención ha sido porque en el mandato 2015-2019, siendo en ese momento alcalde, se dedicó a despreciar los fondos Edusi, en los que sí existía financiación para elaborar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible”.

El secretario local del PP insiste en que el pasado 16 de mayo se procedió a la firma de la adjudicación de los servicios de redacción del nuevo Plan de Movilidad de El Puerto. De este modo, resalta, “el Ayuntamiento ahora sí estará preparado para poder hacer frente a solicitudes de subvenciones para la modernización del transporte, gracias a las gestiones del gobierno de Germán Beardo”.