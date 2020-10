La artista portuense Noelia de los Ríos será la Reina de Oriente en las próximas Navidades.

Así lo ha anunciado el edil de Fiestas, David Calleja, que apunta que la corte de los Reyes Magos “se nutre de portuenses con una identidad concreta en nuestra sociedad, pertenecientes a diversos ámbitos y edades, y continúa incorporando a personas que llegan de sectores como el flamenco, de manera que contamos con una figura consagrada, Carmen Morales, en su calidad de Estrella de la Ilusión, y con una persona joven, Noelia de los Ríos, muy conocida no solo en nuestra ciudad sino en diversos puntos de la geografía española, que dará vida a la Reina de Oriente”.

Esta es la primera reina que se presenta de cara a la próxima edición. Según Calleja "la creación de los personajes de las Reinas (la de Oriente, la de Occidente y la de las Nieves) ha creado una enorme expectación, como demuestra el hecho de que hayamos recibido más de mil peticiones de mujeres que querían encarnar a estas figuras, lo que significa que podemos ampliar esa corte y añadir nuevos personajes”, explica el edil, para quien “resulta obvio que el papel principal corresponde a los Reyes Magos pero también es verdad que las figuras anexas nos ayudan a desarrollar una mejor Navidad, más aún en este año en el que la epidemia la hace más complicada y diferente”.

Noelia de los Ríos ha señalado por su parte sentirse “muy contenta por la designación. Me alegra mucho ser una de las tres Reinas y espero estar a la altura como mis predecesoras, que han dejado el listón muy alto”, ha declarado la artista portuense, que califica como “un orgullo que El Puerto me sitúe en ese cargo”. Noelia de los Ríos considera que la próxima edición de los Reyes Magos “va a ser una de las más recordadas, debido a la epidemia de Covid-19 que padecemos” y pronostica que la disfrutará especialmente con su hijo Diego, de tres años. La artista no duda en señalar que las Navidades “son mi fiesta preferida, unos momentos que en mi familia se viven con mucha intensidad y antelación, pues se acumulan grabaciones y actuaciones, de modo que suelo decir que en mi casa no hay un mes de Navidades, sino dos, ya que las empezamos en noviembre”.

Noelia de los Ríos Pérez cuenta a sus 25 años de edad con una trayectoria que incluye la participación en siete discos de “El Puerto por Navidad” y que el pasado verano registraba el lanzamiento de 'Un nuevo camino', un tema de flamenco pop que constituye el segundo single que saca al mercado, tras 'Quema tu amor', en el marco de una senda en solitario recientemente iniciada que le llevó a actuar el pasado agosto en la Bienal de Flamenco de Sevilla junto al guitarrista Rycardo Moreno, con grandes músicos como los Melli de Huelva.