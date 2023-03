Ne Quirós ficha por el partido de Javier Botella para las elecciones municipales

La formación municipalista Unión Portuense, liderada por Javier Botella, anuncia la incorporación a sus filas al empresario Juan Manuel Quirós, también conocido como Ne Quirós. Este empresario cárnico del grupo Juan Quirós y de las tiendas de comida tradicional 'A Fuego Lento' lleva trabajando en la empresa familiar desde los 16 años, desde 1984.También es conocido por ser promotor activo de la cultura y tradiciones portuenses.

Unión Portuense confía en Ne Quirós para potenciar los usos de la Plaza de Toros, que como recuerdan "constituye un referente a nivel internacional, no solo en lo que al ámbito taurino se refiere sino también en el aspecto patrimonial, cultural, urbanístico y turístico, un marco diferenciador y único que distingue a nuestra ciudad de otras localidades del entorno".

Ne Quirós afirma que "vengo con mucha ilusión y respeto, pues no hay nada más motivador para un portuense que luchar por su ciudad. Sé que el Ayuntamiento no debe funcionar como compartimentos estancos, por eso vengo con la idea de aportar mi sello en todos los ámbitos que afecten a nuestra ciudad. En lo referente a la tauromaquia, tenemos en nuestro poder una joya que creemos no está bien aprovechada”, insiste.

En lo que concierne a la tauromaquia, el integrante de la candidatura de Unión Portuense llega con la intención de “reparar los errores del pasado y darle al aficionado portuense lo que se merece, un pliego en condiciones, no un pliego año a año que al final repercute en la propia fiesta, que devuelva a nuestra Plaza Real al sitio que siempre tuvo".

También asegura que “no venimos con falsas promesas, venimos a trabajar por y para el aficionado. Necesitamos un empresario de largo recorrido, que se afiance para la explotación del coso portuense y sacarle el máximo rendimiento a nuestra plaza, la princesa del sur”.

Javier Botella, por su parte, destaca sobre esta incorporación que “Ne viene a aportar su visión como empresario del comercio local, su conocimiento del mundo cofrade, del deporte y sobre todo haciendo lo que lleva toda la vida realizando, trabajar, y qué mejor que hacerlo Por El Puerto y darle a nuestra ciudad lo que lleva años perdido, su identidad".