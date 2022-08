Myke Towers: “El reggaeton se hizo universal cuando el mundo reconoció a los latinos”

-Es el segundo verano consecutivo que visita El Puerto de Santa María, tras su paso el pasado año por DSoko. ¿Qué tal fue esa primera experiencia?

-Pues la primera vez uno va a los sitios llega un poco nervioso porque no sabe lo que le espera, pero el cariño que encontré me sorprendió y esta vez espero que vaya a más, porque he seguido haciendo mucha música desde entonces. Estoy preparado.

–Esta vez visita el festival Puro Latino. ¿Qué le parece compartir escenario con tantas figuras de la música latina?

-Para mí es un honor. Cuando hablamos de artistas de ese calibre uno tiene una gran responsabilidad y tiene que demostrar lo que vale, es un espacio en el que la gente lo está pasando bien y tienes que estar a la altura. Esas personas están disfrutando y se van a acordar de su experiencia al día siguiente, tienes que hacerles pasar una buena experiencia porque te están esperando.

–Ha participado recientemente en uno de los temas del nuevo disco de su paisano Luis Fonsi. ¿Cómo ha sido la experiencia?

-Sí, yo he sido fan de él desde muy joven y ahora he tenido la oportunidad de colaborar con él, ha sido un honor. Todo fluyó con mucha facilidad, la canción está gustando mucho, la primera vez que la cantamos fue en Madrid y fue algo muy grande, espero que llegue a ser un clásico.

–Usted procede de un barrio humilde de Puerto Rico y ahora es una estrella mundial. ¿Cree que su experiencia puede servir de ejemplo a otros jóvenes?

-Totalmente, yo soy uno más y esto le puede pasar a más personas, pero quizás no han perseguido su sueño por el camino correcto. Pienso que muchos jóvenes al conocer mi historia se van a motivar y van a intentar conseguir su sueño.

–¿Qué cree que ha aportado el reggaeton a la historia de la música?

-Pues le ha aportado mucho, es una música alegre, de celebración, la picardía latina... Tiene muchas ramas, el reggaeton trae la música de la calle, tiene muchos elementos que hablan de la juventud latina, ahora ya es un fenómeno mundial y precisamente se hizo universal cuando el mundo reconoció a los latinos. Eso es lo que el reggaeton aportó.

–¿Qué proyectos de futuro tiene?

-Viene mucha música nueva, voy a visitar nuevos países, haré una gira por Latinoamérica y sé que mis fans están esperando nueva canciones. Sale música cada semana y yo hice como una pausa para que aprecien la música que yo hago, pero ahora volvemos para que la gente sienta la diferencia.