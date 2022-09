Miguel Ángel Zarzuela, ganador de un concurso de microrrelatos

El economista y gerente de Impulsa El Puerto Miguel Ángel Zarzuela ha ganado el premio del mes de agosto del XIV edición del Concurso de Microrrelatos, organizado por el Consejo General de la Abogacía y Mutualidad Abogacía con el relato ‘El tránsito’.

Zarzuela ha conseguido el galardón con una hipérbole con tono humorístico y que describe los requisitos exigidos en el control de seguridad en la puerta de un juzgado. El protagonista se ve "descalzo, con bolsillos vacíos, despojado de cualquier artículo, sin papeles que repasar y con la toga puesta”, refleja el relato. Sin embargo, una “bendición definitiva” tras contestar un interrogatorio, le permite poder entrar en la sala.

Miguel Ángel Zarzuela, de 58 años de edad, no quiere autodefinirse como escritor: “más que la literatura, me gusta la condensar ideas en pocas palabras. No sabría escribir una novela”. Sin embargo, asegura, tiene experiencia en la redacción de pequeñas historias.

El autor se aficionó a la escritura de pequeñas historias y consiguió la victoria en un concurso semanal de Radio Nacional en el programa ‘El ojo crítico’. También ha editado dos libros de microrrelatos: ’99 microrrelatos en primera persona’ y ’99 microrrelatos para Valentina’.

Así, ‘El tránsito’ pasa a la final de esta edición, junto con otros nueve relatos finalistas mensuales. Los diez relatos junto a otros dos elegidos por el público pasan a la final en la que el ganador, en esta ocasión, podrá obtener un premio adicional de 3.000 euros. Estas historias serán incluidas en un libro recopilatorio de esta edición que será publicado una vez finalice este concurso.