El próximo sábado 17 la avenida de la Bajamar se pondrá a rebosar. A los turistas que habitualmente se encuentran en verano por el centro de la ciudad se le sumarán los aficionados al flamenco y al Carnaval que se acercarán para disfrutar un año más de la Gran Coquiná.

Por vigésimo sexto año consecutivo, la peña La Mezquita organiza este evento que ya se ha convertido en una de las citas más típicas de El Puerto en verano. "La Coquiná no se va a perder", ha declarado con mucha seguridad durante la presentación David Calleja, concejal de Fiestas. "Es un placer para el Ayuntamiento de El Puerto colaborar un año más con esta peña. Acabamos de llegar y es cierto que no podemos disponer de todas las viabilidades para solventar las necesidades, pero hemos llegado a un entendimiento por ambas partes. Sin duda este evento es un referente en los veranos y me parece precioso, independientemente de la fiesta, este tipo de actos donde se reconoce la labor de muchas personas". De esta buena disposición también han dado fe desde la peña, concretamente su relaciones públicas, Manuel Domínguez Vargas, quien ha agradecido al Ayuntamiento "todas las facilidades".

En esta ocasión el homenaje que se dedica siempre durante este acto recaerá sobre la familia García. Allí, en la Sala de Prensa del Ayuntamiento, estaba Pedro García -conocido popularmente como 'Pedrito'- quien acudió en representación de toda la familia. "Simplemente agradecer a la peña esta distinción. Los componentes de este grupo llevamos desde pequeñitos, allá por los años 90 con el flamenco y el Carnaval. Siempre nos ha gustado estar a la altura y poder ayudar a los que lo necesitan. Para nosotros no hay nada más grandes que poder ayudar a quien lo necesite", expresó Pedrito.

El acto comenzará a las 21:00 horas y estará amenizado con las actuaciones del coro Aires de antaño, grupo de baile Pilar Carpio (de Sanlúcar de Barrameda), las academias de baile de Araceli Arias y José Leiva (esta última con Victoria González al cante y Manuel León a la guitarra), Ana Llul, El Wilo, José Bermúdez, Moisé Campo 'El Mingote' y la escuela de baile latino Sheila y Rafa.

En este sentido desde la peña han querido destacar "el gran esfuerzo que supone todos los años conseguir este cartel, ya que los artistas vienen totalmente "de manera altruísta". "Esto nos cuesta un dinero curioso", explica José Manuel Leiva, presidente de la peña. "Antes las coquinas se les compraban a cualquiera; ahora ya eso no se puede y hay que ir al muelle", explica haciendo referencia a los 80 kilos de este molusco que se repartirán allí.

"El mundo del Carnaval se merece un empujón tremendo. Que tengamos en verano un evento como la Gran Coquiná es digno de agradecer, no sólo por el Carnaval, sino por la oferta turística que podemos ofrecer"