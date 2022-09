La Marea Verde denuncia el incumplimiento de compromisos municipales en materia de Educación

La Marea Verde de El Puerto ha tenido conocimiento de primera mano de las incidencias con las que arranca el curso 2021-2022 en El Puerto de Santa María, "con una Alcaldía cuyo equipo de gobierno parece más preocupado por su presencia en las redes que por gestionar y solventar los problemas de la ciudad; con un alcalde que prometía en su pacto de gobierno garantizar la existencia en el municipio de plazas de Infantil de 0 a 3 años, pero que terminó cerrando la Guardería Municipal; y con una Concejalía de Educación y Deporte a cargo de Lola Campos García, que inició su andadura con el compromiso de aumentar el presupuesto en educación", señalan.

La Marea Verde recuerda que Campos "suspendió la Oferta Educativa Municipal ante la llegada de la pandemia para garantizar la seguridad, y que una vez restablecida la nueva normalidad no la ha vuelto a restablecer. Resulta más que sorprendente tanto tacto y cuidado preventivo con un programa que era referente en materia de oferta educativa y la nula prevención que tuvo posteriormente este equipo de gobierno programando los festejos y festivales de verano", afirman.

Aunque aún faltan pocos meses para concluirla, "ya podríamos llamar a la presente legislatura, la legislatura del fraude o del engaño educativo, porque no encontramos ninguna señal que evidencie que estos compromisos se hayan llevado a término, más bien al contrario, los datos recogidos nos permiten confirmar lo que venimos denunciando desde hace décadas: el preocupante abandono de la escuela pública por parte de las autoridades políticas, que aunque abarca también al ámbito regional de la Junta de Andalucía, aquí nos centraremos solo en el ámbito municipal y su equipo de gobierno local", añaden.

La Marea Verde El Puerto denuncia "no solo el incumplimiento de las responsabilidades educativas del gobierno del PP sino el uso interesado que hace de los escolares portuenses con el único fin de sacar rédito político a sus falsas propagandas: No sabemos a dónde ha ido a parar la promesa que hizo a los escolares del curso anterior de rehabilitar los carriles bicis para crear caminos seguros por los que ir a la escuela; eso sí, el alcalde no olvidó salir en las redes para publicarlo".

También señalan que "el presupuesto destinado a cumplir las obligaciones municipales en materia educativa no solo no aumenta, sino que resulta del todo insuficiente, como lo demuestra el deterioro de las instalaciones de los centros educativos. Hace unos días se hizo pública la denuncia del lamentable estado del acerado del CEIP El Juncal; también es sabido que el presupuesto es incapaz de cubrir los servicios de conserjería para que algunos centros puedan abrir sus puertas con normalidad".

Junto a la falta de presupuesto, denuncian "la mala gestión en materia educativa, recordando al gobierno municipal que la limpieza de nuestros centros es un indicador también de calidad y que tiene cedida la limpieza a una empresa cuyo pliego de condiciones está sin renovar desde mayo de 2021. Se ha denunciado otras veces que Mayse, la empresa contratada para cubrir la limpieza de las dependencias municipales y de los centros escolares desde hace más de 30 años, no hace bien su trabajo y su plantilla, conformada principalmente por mujeres, sufre graves perjuicios en su trabajo diario al sufrir la falta de personal y la mala distribución que se hace de la carga de trabajo".

Por otra parte, desde la Marea Verde se denuncia que "la presente legislatura del PP, que al igual que su homólogo en la Junta de Andalucía ha cogobernado con C’s y apoyado externamente por Vox, de continuar en el gobierno, supone una grave amenaza para el avance y el progreso de la escuela pública, como lo ponen de manifiesto las declaraciones hechas por el alcalde Germán Beardo, al afirmar que la libertad educativa es una prioridad para su gobierno.

La Marea Verde El Puerto recuerda que "la educación es un derecho fundamental amparado por la Constitución y por tanto es obligación de los poderes públicos garantizarla de manera responsable, lo que significa que debe cumplir con su obligación de velar para que llegue a toda la población por igual. Desde el punto de vista de un estado democrático, si los recursos materiales y humanos no llegan a todas las personas con criterio de equidad, es imposible garantizar la igualdad de oportunidades. Tenemos el convencimiento de que el único modelo de escuela capaz hacer esto posible, es la escuela pública y de calidad. Por eso instamos a las autoridades municipales de El Puerto a que trabajen y pongan más empeño para que el inicio de curso en las escuelas públicas de este municipio, se haga con todas las garantías que permita a nuestros niños y niñas tener las mismas oportunidades para alcanzar sus sueños".