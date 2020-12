Concluye el pintado de la carretera de la Hijuela del Tío Prieto tras el arreglo de la calzada

El concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, ha señalado que este mismo sábado ha finalizado el repintado de la calle Hijuela del Tío Prieto, donde se han delimitado los carriles para darles una mayor visibilidad y se ha creado una nueva isleta en la incorporación a la barriada de El Pilar con la finalidad de incrementar la seguridad vial de la zona. Los trabajos han tardado más de lo previsto debido a las lluvias de los últimos días que han obligado a realizar el pintado de forma intermitente.

“La seguridad vial de esta calle se ha mejorado no sólo con este repintado sino con el arreglo de la calzada que se llevó a cabo previamente en la misma zona ante el riesgo de derrumbe que existía por un socavamiento del pavimento”, ha explicado el concejal de Obras. Una vez asfaltado el tramo de la vía afectado se realizó el repintado de la misma.

Esta actuación se une al pintado de la calle Hijuela de Tío Gilito realizada recientemente, una actuación con la que se ha satisfecho una demanda importante de los vecinos, ha explicado Curro Martínez, ya que hasta la fecha no contaba con señalización horizontal alguna por lo que requería de señales que ayudaran a limitar la velocidad de los vehículos.

Martínez ha detallado que en los próximos días, y mientras las condiciones meteorológicas lo permitan, se acometerá el pintado de la Avenida de La Libertad y se reforzarán los pasos de peatones del centro histórico