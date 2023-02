Manifiesto de la AAVV San Marcos por el Día de Andalucía

Las asociaciones vecinales somos la inexistente policía de barrio. Somos los inoperantes inspectores de la limpieza pública. Somos los constantes técnicos de mantenimiento urbano. Hemos sido, somos y debemos seguir siendo dinamizadores de nuestros barrios.

Las asociaciones vecinales somos la primera puerta y la primera llamada telefónica a donde un vecino, socio o no socio llama cuando tiene un problema en su barrio, en su calle, en su plaza, un grupo de jóvenes dando voces a altas horas de la noche, una farola apagada, música alta de los locales de moda en verano, un paso de peatones sin pintar, una señal vertical caída, un agujero en la calle, basura dejada fuera del contenedor, patines impidiendo la accesibilidad y movilidad, árboles sin podar, malas instalaciones deportivas, ayuda social para el arreglo de documentación, etc…

Las asociaciones vecinales somos personas voluntarias que queremos mejorar nuestros barrios y la calidad de vida en ellos y con la mejoras de estos se mejora la Ciudad.

Si no existiesen las asociaciones vecinales, el Ayuntamiento tendría un gran problema de conocimiento de las necesidades y carencias de nuestros barrios y tendrían que inventarlas, además el Ayuntamiento no tiene personal y al parecer ni dinero para pagar todo el trabajo voluntario que hacemos.

Somos generadoras con nuestras reivindicaciones y trabajo voluntario, de numerosos proyectos y mejoras para nuestra ciudad. Centro de Salud, Parque de la Victoria (que es una pena pasear por él), estación de autobuses, futura Comisaría de Policía, campos de futbol, nuevo emplazamiento de los juzgados, etc y participación en otros tantos proyectos que es de obligado cumplimiento por las administraciones superiores. Idea que hace ver que la participación ciudadana es vital y necesaria para que dichos proyectos se puedan llevar a cabo y el ayuntamiento pueda optar a subvenciones europeas, como todos los proyectos de las Edusi (el paseo fluvial) o el proyecto de Ciudad Amable, para hacer más accesible el tramo desde Bajamar a calle Misericordia.

Fuimos, somos y seremos cuna de muchos políticos de todos los colores, políticos que han mamado el aprendizaje de las necesidades de la ciudadanía y barrios y que algunos cuando pisan moqueta se olvidan de esa formación profesional gratuita que obtuvieron.

“Resulta patente que las asociaciones desempeñan un papel fundamental en los diversos ámbitos de la actividad social, contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la consolidación de una democracia avanzada, representando los intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos y desarrollando una función esencial e imprescindible, ente otras, en la políticas de desarrollo, medio ambiente, cultura, salud, social, etc, para lo cual la Ley contempla el otorgamiento de ayudas y subvenciones por parte de las administraciones públicas.

“El asociacionismo constituye un fenómeno sociológico y político, como tendencia natural de las personas y como participación, respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen”

(Estos dos últimos párrafos extraídos de la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación)

Queda meridianamente claro que Una asociación Vecinal es una organización no gubernamental, independiente, al margen de cualquier gobierno, no partidista, lo que no quiere decir que no sea política. Las Asociaciones de Vecinos surgen de la voluntad, libre y democrática de los propios vecinos de los barrios.

El actual portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía y ex alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco,decía el 21 de mayo, en el encuentro vecinal 2022 de la ciudad, lo siguiente:

“Las asociaciones de vecinos son parte del engranaje fundamental de Almería, no están para alabar todo lo que hace el Equipo de Gobierno ni para criticar todo lo que hace el Equipo de Gobierno. Están para ayudar al Equipo de Gobierno y, por tanto, ayudar a Almería”. Además, como ha recordado en más de una ocasión el regidor, “el Ayuntamiento no debe caminar ni delante, ni detrás del movimiento vecinal, sino que tiene que caminar a su lado para escuchar, para comprender y, sobre todo, para aprender”. “Juntos, de la mano, para seguir haciendo de Almería la ciudad que deseamos, y en ese camino, en esos logros, el mérito es también, y por supuesto, de las asociaciones vecinales”.

El pasado 7 de octubre de 2022 se aprueba en Almería la Propuesta de Acuerdo Provisional de Subvenciones relativa a la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de Asociaciones de Vecinos 2022.

Así mismo el 4 de Abril de 2022 se aprueba la Convocatoria pública de subvenciones en concurrencia competitiva para Asociaciones Vecinales y Federación Vecinales de Chiclana de la Frontera con 4 líneas:

Línea 1.- Funcionamiento y Mantenimiento de Locales Sociales .36.000, 00 €

Línea 2.- Actividades Culturales, Festivas y Deportivas. 25.173,74 €

Línea 3.- Actividades formativas e informativas de las Federaciones de Asociaciones de Vecinos. 10.000,00 €

Línea 4.- Equipamiento de Locales. 8.300,00€

Estos son dos claros ejemplos de cómo queriendo y reconociendo el trabajo mutuo se avanza por el bien de la ciudad.

Estamos viviendo una época en donde el trabajo voluntario de las asociaciones es poco reconocido, y en donde la parte reivindicativa de estas, son anestesiadas y silenciadas.

No se está cumpliendo con las promesas realizadas a las asociaciones vecinales, como la de aprobar la Ordenanza General de Subvenciones y prueba de ello, es la eliminación en el presupuesto municipal recién aprobado de la partida destinada a subvenciones para nuestras asociaciones, cuando en un pleno anterior ya se aprobó la figura de la fiscalización previa limitada que se vendió como una figura administrativa que allanaría el camino para sus tramitaciones entre otras.

Las subvenciones son para muchas entidades enclavadas en barrios menos favorecidos de vital importancia para su funcionamiento, ya que no todos los vecinos pueden hacer frente a cuotas por pequeñas que sean y más en estos momentos en que un euro es vital para una familia en la que si a acaso entra una pensión o el Ingreso mínimo Vital (por la falta de un euro por ejemplo Apemsa no te cobra el agua).

Esta deficiencia es suplida por el voluntarismo y el bolsillo de las personas que estamos al frente de las asociaciones, con nuestros ordenadores, nuestra luz, nuestros teléfonos y en algunos casos con nuestra propia vivienda, sin contar con el material de papelería. Y a todo esto apuntar que nuestro colectivo ya contamos con una Ordenanza municipal propia de subvenciones.

Por todo esto, se nos están condenando a muchas asociaciones a desaparecer y cuando esto suceda, nuestros barrios, nuestras calles, nuestras plazas serán menos seguras, más sucias y con menos mantenimientos. Señores políticos y futuros, gobernar de espalda a los colectivos sociales y en nuestro caso colectivos vecinales y sin una participación activa es un tremendo error que como ya hemos dicho va en detrimento del bienestar de la ciudadanía y en la imagen de la ciudad.

Por lo tanto, no entender nuestras reivindicaciones como ataques personales, sino como acciones legítimas por el bien de la ciudadanía, nuestros barrios y nuestra ciudad.

Y asociaciones vecinales, hoy es un día señalado en donde los andaluces, salimos a pedir tierra y libertad, dos palabras que engloban todas las necesidades de un pueblo, necesidades que a día de hoy también tenemos las asociaciones portuenses y no tener que volver a rendir pleitesía como hace tiempo se les tenía a los terratenientes señoritos.

Como ya hemos dicho anteriormente, por la ciudadanía, los barrios, la ciudad, Andalucía, España y la humanidad.