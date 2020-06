Malestar en Vox por no haber sido invitados a la visita a Rancho Linares

El grupo municipal Vox El Puerto de Santa María ha expresado "nuestro malestar, que no sorpresa, por haber sido ignorados y ninguneados por Ecologistas en Acción, al no haber sido invitados a la visita que han organizado al Rancho Linares con el resto de partidos políticos de nuestra ciudad, aunque según ellos, el Partido Popular y Ciudadanos no acudieron, al menos si han tenido el detalle de invitarles, cosa que no ha ocurrido con nosotros", lamenta la formación.

Según Ecologistas en Acción, la visita tenía como objeto dar a conocer el enorme valor ecológico y paisajístico de este bosque, su gran diversidad biológica y los valores patrimoniales que atesora, "por lo que han debido de pensar que eso no va con nosotros".

De esta forma, según añade Vox, "en su afán de apropiarse de una bandera revestida de falso ecologismo, organizan una visita hecha a medida para ellos, con la asistencia de los suyos (PSOE, Adelante El Puerto y Unión Portuense), invitando a un PP y a un Ciudadanos que tienen claro que ni están, ni se les espera, porque saben de antemano que van a cargar contra ellos y "olvidando" a Vox, que somos los que realmente les incomodamos y les decimos las cosas a la cara".

"En Vox El Puerto sabemos la postura radical y sectaria de esta asociación que representa de una forma tan obvia al clientelismo político generado por la izquierda durante cerca de cuarenta años de gobierno en Andalucía y que ha manifestado con esta falta de cortesía su desprecio a los dos concejales de Vox y a todos los portuenses a los que representamos", opinan desde el partido.

Vox El Puerto afirma que "seguiremos apoyando y defendiendo nuestra cultura y tradiciones, como la pesca, la caza, la tauromaquia y el mundo rural y su patrimonio y que por mucho que les pese y les duela, nuestros votos en los Plenos del Ayuntamiento pueden ser decisivos para los asuntos que impliquen "sentido común" en los temas relacionados con nuestra ciudad".

"Esperamos no ser olvidados en otras ocasiones", concluye la formación política.