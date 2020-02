Luto en El Puerto por nuestra radio

El 13 de febrero por lo general, es un día para felicitar a todos esos profesionales que trabajan en el ámbito radiofónico, pero en El Puerto no sabemos a quién felicitar, no porque no tengamos profesionales y grandes colaboradores, sino porque nuestra radio está tocada y a punto de hundirse por la horrible gestión de un iceberg llamado Germán Beardo.

Esta tribuna va a servir para hacer un pequeño repaso de lo obvio y de lo no tan obvio. Comenzando con lo más obvio, recordar que Radio Puerto pertenece a la empresa municipal de El Puerto Global, para muchos ya es irrebatible el daño producido a la radio con la incorporación del actual gerente, Rafael Serrano, donde Germán Beardo le concedió un sueldo de 5.000 euros mensuales y un extra de 190.000 euros, cifras que desde toda la oposición anunciamos causarían un perjuicio económico a la empresa y por ende a Radio Puerto.

La primera repercusión notable, el despido de Fernando Durán, no voy a repasar su trayectoria, solo voy a mirar las cifras, por las cuales Germán Beardo calculo que, tras asumir los 5.000 euros mensuales del gerente, no podía asumir los escasos 900 euros que cobraba Fernando.

Esta misma semana, hemos conocido como Germán uso indebidamente la radio municipal para promocionarse a sí mismo, algo inmoral e ilegal, tras la presión en redes y sobre todo de su socio de gobierno recogió cable y rectifico a medias, ya que su callada en el pleno respecto a la responsabilidad del vídeo fue antológica. No pasa nada, el ganó nuevos seguidores en Instragram tras regalar entradas gratuitas que no le pertenecen y lo demás les da igual.

Todo esto es ya vox populi, lo que no es vox populi y no sacarán noticia es de la situación presupuestaria de El Puerto Global. Esta semana hemos recibido el informe de Intervención de “evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y del límite de la deuda correspondiente al cuarto trimestre de 2019” y los resultados son catastróficos para la empresa, para nuestra radio y por lo tanto para nuestra ciudad.

Los datos respecto al equilibrio presupuestario de El Puerto Global dictan que tienen una capacidad/necesidad de financiación a 31-12-2019 de -331.811,67 euros.

Respecto a la regla del gasto, la empresa pasa de cumplir la regla del gasto a estar superando el límite en 229.306,07 euros.

Esto que ya puede sonar más farragoso se traduce en un desajuste que también afecta al Ayuntamiento, el cual tendrá que cubrir dichos gastos y recortar de su propio presupuestos dicha cantidad. ¿De dónde creen ustedes que recortarán?