HAY más gente “fuera” que “dentro”, más gente sin diagnosticar que se camufla como gente “normal, y yo pregunto, ¿qué es ser normal?.

La gente normal es la que pasa por la vida teniendo un trabajo, vistiendo con ropa común, combinándola de forma “normal”, sacando por su boca vocablos combinados de forma “normal” y combinando todo esto de forma normalmente hueca, vacía, con un sonido “normal”. Suena hueca, vacía y normal porque proviene de gente que sabe fingir ser normal pero vacíos de empatía, de empatía hacia otro ser humano que no finge ser “normal”. No finge porque habrá quien no quiera fingir y habrá quien no pueda fingir para poder pasar desapercibidos entre la masa uniforme de la gente “normal”. Esa gente “normal” que se considera mejor y que trata con condescendencia y distancia a los no “normales”. A veces ni se molestan en disimular su falta de empatía o son tan nulos y vacíos que ni se cuestionan su “normalidad”, ni si quiera ante casos, situaciones en las que cualquier SER HUMANO se los cuestionaría.

Me da miedo esta sociedad de gente “normal” que normaliza las injusticias y la falta de protección hacia los derechos de los “no normales”. Me da miedo esta sociedad que justifica su pasotismo, pasividad, refugiándose en el SISTEMA, en querer no enterarse, en querer fingir que no pasa nada cuando se trata de los derechos de alguien que está vulnerable y socialmente estigmatizado.

Hacía tiempo que mis semejantes, la gente “normal” con la que trato a diario, incluso gente , digamos, simpática, agradable, familiares, profesionales sanitarios , etc… todo gente “normal”, no me producían tanto miedo. Me da miedo esta falta de empatía, de humanidad, de normalidad enferma sin diagnosticar, ni por lo tanto tratar con mecanismos de concienciación de otras realidades de los semejantes que tenemos a nuestro alrededor, justo a veces literalmente al lado.

A veces ese semejante es un familiar, un amigo, un compañero, un paciente…pero aun así normalizamos el sufrimiento ajeno.