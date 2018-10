La Junta rechaza la petición para modificar el PGOU en La Puntilla

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT) no ha admitido la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la 'Modificación puntual del PGOU de El Puerto de Santa María en el ámbito del Paseo de La Puntilla', según ha anunciado Ecologistas en Acción. Según los ecologistas, esta modificación del PGOU "es un punto crucial del convenio suscrito recientemente por el Ayuntamiento de El Puerto y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) para modificar el uso de los terrenos que fueron desafectados del uso portuario". Este rechazo de la Junta "va a obligar a abrir un debate público sobre el destino de estos terrenos que deben ser de uso público, excepto un aprovechamiento hotelero que consideramos positivo para la ciudad. Con miles de metros cuadrados de suelo urbanizable en el municipio destinados a usos residenciales, no se entiende que se destine un terreno público a la construcción de más viviendas", subrayan los ecologistas.

En este sentido, tras la desafectación de 113.648 metros cuadrados de suelo portuario en un lugar estratégico del municipio, la APBC "pretendió especular con estos terrenos, destinándolos en parte a usos residenciales, para construir 268 viviendas, pretendiendo vender como urbanizables unos suelos que no le había costado nada, al ser anteriormente suelos de dominio público marítimo-terrestre". No obstante, "la presión social ha obligado a ir modificando estas pretensiones iniciales, de forma que se han aumentado los suelos destinados a equipamientos municipales y reducido los de uso residencial".

Los ecologistas creen que el rechazo obliga a un debate público sobre el destino de los suelos

Ecologistas en Acción presentó una propuesta alternativa a esta ordenación propuesta en el convenio, que incluía aumentar los terrenos de la ciudad deportiva, un parque urbano en el pinar existente, huertos sociales, un albergue municipal y un hotel tras el paseo marítimo.

El ayuntamiento, "sin esperar a la preceptiva tramitación de la EAE, que debe definir las necesidades de la ciudad para amparar y justificar el destino de estos suelos, ha firmado el convenio con la APBC, con una ordenación cerrada de estos terrenos. Los políticos siguen pensando que el planeamiento urbanístico se puede decidir de forma arbitraria, con acuerdos o convenios políticos, sin necesidad de justificación. La legislación europea, estatal y autonómica exige un procedimiento de EAE que conlleva consultas previas con los sectores interesados, análisis de alternativas y una rigurosa justificación de la opción seleccionada. Nada de esto se ha hecho", subrayan los ecologistas.

Por ello el delegado provincial de la CMAyOT, Ángel Acuña Racero, ha notificado al Ayuntamiento portuense que resuelve "no admitir a trámite de evaluación ambiental estratégica la modificación puntual del PGOU de El Puerto de Santa María en el ámbito del Paseo de La Puntilla', conforme a lo recogido en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por la Ley 3/2015."

Las razones son obvias, señalan los ecologistas, ya que la propuesta de modificación del PGOU "no reúne las condiciones de calidad suficientes, y el documento inicial estratégico debería estudiar alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables a la alternativa 0 'no intervención' y alternativa 1 'seleccionada ', y no lo hace".