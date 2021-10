La Junta, obligada a facilitar información a Ecologistas en Acción sobre el camping Las Dunas

"Como fiel reflejo de la ineficacia y dejadez administrativa, se nos informó que el expediente estaba paralizado desde hacía siete años, pendiente de la resolución de unque hubiera quedado para siempre en el olvido de no ser por el empecinamiento de los Ecologistas y la intervención delque, a requerimiento nuestro, instó a la Consejería a resolver el recurso tal y como está obligada. Finalmente y tras más de ocho años, en julio de 2017 la Consejería terminó resolviendo el recurso, estimándolo parcialmente dado que la sanción pecuniaria había prescrito, con el consiguiente quebranto a la hacienda pública, pero con el mantenimiento de laNo obstante, según añaden, la entonces viceconsejera de Medio Ambientea Ecologistas en Acción como parte interesada en el procedimiento en el que se había personado. "De nuevo tuvo que intervenir el Defensor del Pueblo Andaluz, que, en un contundente y motivado escrito, conminó a la administración andaluza a considerar a la Asociación como parte interesada, y por lo tanto a notificar la resolución del recurso, así como el motivo por el que no se había cumplido la obligación de la demolición de las construcciones afectadas".Recientemente y después de 4 años de lucha por el reconocimiento de un derecho que está regulado en la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y en la Ley 1/2014 de transparencia pública de Andalucía,reclamada, "pero en cambio se continúa con el empecinamiento, en contra del criterio del Defensor del Pueblo, de considerar a la Asociación como parte no interesada".De la información facilitada a la asociación, "se concluye que no se ha resuelto el Recurso de Alzada hasta que Ecologistas en Acción y el Defensor del Pueblo Andaluz no se interesaron por el expediente sancionador,hasta el inicio de la nueva concesión del Camping. La dejadez y la pasividad administrativa deberían de conllevar responsabilidades", apuntan los afectados.Además, "la misma empresa que ha sido sancionada por el, estuvo realizando actividad sin concesión en el Camping durante 8 meses hasta la adjudicación de la actual concesión, que también ha recaído en la misma empresa, con conocimiento de la propia Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible".En la actualidad se sigue manteniendo la nueva"a pesar de quede la misma, como es la liberación de un aparcamiento de 553 metros cuadrados del Camping que ocupan zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre sin título habilitante, y que figura como condicionante en el pliego de condiciones para beneficiarse de la concesión".Ecologistas en Acción considera "plagada de irregularidades en la gestión del expediente sancionador, así como el control del cumplimiento de las prescripciones de la concesión de Camping Las Dunas. Ha sido sistemática lapara obtener larequerida y la consideración como persona interesada en los procedimientos".Ecologistas en Acción adelanta quepor estas irregularidades.