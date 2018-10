La Junta Electoral de Zona da la razón al PP en su queja

La Junta Electoral de Zona ha considerado que el alcalde, David de la Encina y el delegado del gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, Juan Luis Belizón, han vulnerado la Ley Electoral al presentar proyectos una vez convocadas las elecciones autonómicas.

Así se desprende del requerimiento emitido hoy por la Junta Electoral de Zona, a raíz de una denuncia del Partido Popular ante lo que consideraban "la utilización electoralista que los cargos del PSOE están haciendo de su posición en las administraciones públicas, algo que está expresamente prohibido".

Según el secretario del PP local, Javier Bello, "ha sido convocar las elecciones la presidenta andaluza y ponerse los cargos públicos socialistas a anunciar proyectos y atribuirse logros, cosas que están expresamente prohibidas. Ya la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha recibido también un requerimiento de este órgano judicial por vulnerar la Ley y ahora han sido el delegado provincial de la Junta de Andalucía y De la Encina los que descaradamente han utilizado sus cargos institucionales para hacer campaña política".

Para el PP "esta violación de las reglas de juego no se puede consentir y seguiremos vigilantes para denunciar cuantas infracciones detectemos. Resulta curioso que en el Ayuntamiento portuense se haya despedido a un cargo de confianza periodista y se haya contratado a un sociólogo experto en encuestas que no se sabe cuáles son sus funciones, puesto que De la Encina no se ha dignado a contestar nuestras preguntas", añade Bello.

El secretario local del PP finaliza diciendo que “todo esto no es más que una muestra más del nerviosismo que cunde en las filas del PSOE, que ve amenazado su feudo andaluz ante el despertar de los andaluces y de partidos como Ciudadanos, que ya no están dispuestos a dar cheques en blanco a una formación que ha decidido, ante la falta de apoyo popular, echarse en brazos de independentistas y extremistas para conservar las poltronas. Esperemos que De la Encina acate las advertencias de la Junta Electoral acerca de no aprovecharse de su posición en el Ayuntamiento para hacer campaña electoral, pero en caso contrario ahí estaremos los populares para que se respeten las reglas del juego democrático y no haga campaña partidista con los recursos de todos.”