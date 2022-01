Juan Manuel Albendea, in memoriam

Se nos ha ido Juan Manuel Albendea Pabón en una mañana soleada de invierno, cuando todos sus hijos podían despedirle y acompañarse entre ellos (Rocío, su hija ya cántabra estaba en Sevilla; Elisa, la que vive en Kuwait dormía estos días de Fiestas familiares en la casa paterna) y Fernando, el primogénito, lo esperaba en el cielo con los brazos abiertos. A mí no hay quien me quite que, tal vez, fue Fernando el que intercedió para elegir el momento en que su padre podía dejar a los de aquí, discretamente, pero todos reunidos, apoyándose unos en otros y a su querida Mª del Carmen Solís Muñoz Seca, tan entrañable y discreta como él, arropada por los hijos de ambos. Así los vimos la mañana del 3 de enero a todos juntos, ocupando el primer banco, casi apretados para dejar más espacio en la capilla a los demás que queríamos despedirlo en la misa de corpore insepulto.

Juan Manuel Albendea Pabón, aunque nacido en Cabra, fue sevillano de adopción y portuense por matrimonio y afecto. Esta fue una circunstancia que lo hizo aceptar generosamente ser académico de Santa Cecilia, esto y los innumerables méritos como jurista, economista, político y exquisito especialista taurino, pues fue crítico de toros en El Correo de Andalucía y en El País y analista de este tema en ABC, Diario 16 y El Mundo. Autor del libro Pepe Luis Vázquez: la naturalidad en el toreo y coautor de otros volúmenes de asunto taurino, sobre este arte versó su discurso de entrada en nuestra academia; cómo no, magistral y ameno.

Pero Juan Manuel Albendea fue también presidente del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, monárquico convencido desde siempre, amante de la literatura (le gustaba especialmente la buena novela histórica). Una consecuencia de ello es que, durante su influyente carrera profesional en el BBVA, se había ocupado de crear el Premio Andalucía de novela que entre 1986 y 2002 reconoció y dio a conocer la obra narrativa de autores de habla hispana.

Había recibido también la medalla de plata al mérito en el trabajo.

Sí, se nos ha ido con el comienzo del año, un caballero, un amabilísimo y atento hombre de bien, un muy culto servidor a su tierra. La Academia Santa Cecilia lo extrañará siempre. Descanse en paz.