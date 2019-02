“Hay que mirar a la vida con pasión, pero no exigirle más de lo que pueda dar”

Evitar la sobreprotección a la hora de educar a los hijos es la idea principal que Javier Urra ha defendido en una nueva conferencia organizada por El Centro Inglés dentro de la celebración de su 50 aniversario. En total mas de 200 asistentes han querido estar presentes esta tarde en este acto, al que también acudió el alcalde, David de la Encina.

“A los niños hay que dejarlos ir de campamento, pero no sólo para que disfruten, sino para que puedan conocer la austeridad”, ha explicado Urra, quien también ha querido desmontar la figura del super-padre. “El niño quiere amor y seguridad, pero conocer las adversidades también enriquece. Sobreproteger y poner entre algodones no ayuda para nada”.

Asimismo el psicólogo, al que le precede una gran trayectoria en el trato con menores, ha incidido en la idea de educar en libertad pero siempre estableciendo límites. “Actualmente hay que educar no sólo a los niños, sino también a los padres”, ha explicado. “Hay padres que no saben o no quieren educar. Educar es costoso”. En este sentido, el especialista puso el foco central en los padres, cuyo ejemplo es fundamental para luego poder exigir a los hijos “¿Cómo voy a decirle a mi hijo que sea moral si yo luego no pago a Hacienda?”.

Si hay claridad es porque existe la oscuridad. Y si uno se haya es necesariamente porque se da el otro. De igual manera, la vida tiene cosas positivas pero también negativas. “A la vida hay que mirarla con pasión e ilusión, pero no hay que exigirle más de lo que pueda dar”, explicaba Urra.