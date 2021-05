Adelante El Puerto también retira sus mociones del pleno de este miércoles

El grupo municipal Adelante El Puerto también ha retirado sus mociones del próximo pleno ordinario, tal y como ha anunciado hace unas horas que hará Unión Portuense. Así lo ha anunciado José Luis Bueno, coordinador local de Izquierda Unida, una de las dos formaciones incluidas en Adelante -junto con Podemos-, ante lo que considera "la falta de gestión del gobierno de Germán Beardo, que está llegando a unos límites que no estamos dispuestos a aguantar".

Según Bueno "no es la primera vez que denunciamos la falta de contenido por parte del gobierno en los plenos. El de este mes, por desgracia, no ha sido diferente, por lo que nos vemos en la obligación de realizar este gesto para visibilizar que si no es la oposición la que dota de contenido los plenos, estos estarían totalmente vacíos, un síntoma de que este equipo de gobierno, con Germán Beardo a la cabeza, ni tiene una línea de trabajo fija, ni tiene un proyecto concreto en base al cual desarrollar nuestra ciudad ni mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. A esta evidencia se le añade la situación de caos en la que este equipo de gobierno tiene sumida a la ciudad y la falta de capacidad para encauzar la situación", afirma.

El edil de Adelante afirma que "llevamos dos años en los que Beardo tiene sumida a la ciudad en un bucle de fotos y marketing, pero sin ninguna gestión más allá de la recibida como herencia del mandato anterior” y añade “no podemos seguir permitiendo que este gobierno siga sin darle contenido político al pleno, que es el órgano de máxima representación política de la ciudad”.

Así, Adelante retira las cuatro mociones y las dos preguntas que habían incluido en el orden del día del pleno de mayo. "Esperamos que este gesto, junto a la petición de convocatoria de pleno extraordinario registrada el viernes pasado y la convocatoria de manifestación realizada por la plataforma de colectivos ‘Soluciones para El Puerto’ del próximo sábado, sirva de revulsivo y Germán Beardo de ponga a trabajar de una vez por todas por el bienestar de la ciudad", señala.