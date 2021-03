Izquierda Unida y el PSOE rechazan la subida del precio de los aparcamientos en El Puerto

Izquierda Unida ha criticado y rechazado que el Consejo de Administración de la empresa pública Impulsa, celebrado en la mañana de este miércoles, ha acordado, "con los votos de Partido Popular y Ciudadanos", la subida de las tarifas de los aparcamientos ubicados en el centro de El Puerto, que dependen de esta empresa municipal.

Según ha señalado Alberto Rodríguez, consejero de la empresa y miembro de la formación, "una subida de las tarifas de los aparcamientos en estos momentos, donde la crisis económica producida por la pandemia de Covid-19 es más que palpable, será la puntilla al comercio local y de proximidad del centro de la ciudad" y añade "desde nuestra formación durante el Consejo propusimos ampliar a una hora la ya existente media hora gratuita, como incentivo para que las y los vecinos de la ciudad acudiesen al centro; y otro lado, apuntar que esta subida, la cual no ha sido consensuada ni con los comerciantes, ni hosteleros, ni los agentes sociales dedicados al comercio en nuestra ciudad, no se trata de una mera revisión de tarifas, si no una subida desproporcionada, ya que el IPC del pasado año 2020 es negativo".

Desde Izquierda Unida recuerdan que ya en 2018 se realizó una revisión de precios, "en la que se mantenía la primera media hora gratuita y en la que en los aparcamientos, en temporada de invierno pasaba a costar 1,5 euros las dos horas y 3 euros la estancia de 12 horas, mientras que en verano pasarían a costar 2 euros las estancias de un máximo de dos horas y 4 euros las de doce horas, y, asimismo, en Bajamar 2 se mantenía el abono mensual para personas usuarias de la piscina por importe de 4 euros". Añade además que a esta revisión, el PP "la tachó de 'despropósito', sin embargo, ahora que están en el gobierno aprovechan con la excusa de las pérdidas ocasionadas por la crisis sanitaria para subir las tarifas, eliminado la media hora gratuita y haciendo una subida integral de todos los servicios ofrecidos por las bolsas de aparcamientos municipales".

Para la formación de izquierdas "esta subida no puede llegar en peor momento, a las puertas de la cuarta ola de la pandemia, en la que el comercio local y las vecinas y vecinos de la ciudad necesitan todas las facilidades para seguir resistiendo a esta crisis económica, el PP y Cs, una vez más, siguen anteponiendo la economía al bienestar general de la ciudad".

Por su parte, el coordinador local de la coalición, José Luis Bueno, afirma que "mientras que el Partido Popular no para de exigir al Gobierno Central ayudas para los autónomos, la hostelería y el pequeño comercio en El Puerto, Germán Beardo opta por subir el precio de unos aparcamientos que son fundamentales para facilitar la llegada de público a nuestro casco histórico".

Para finalizar desde IU rechazan esta medida y "pedimos a PP y Cs que recapaciten y centren sus esfuerzos en trabajar para ayudar a los sectores de la población que peor lo están pasando en esta dura crisis sanitaria”.

Por su parte el PSOE ha expresado igualmente su rechazo a esta subida de precios, que afecta a los aparcamientos de Bajamar 1, Bajamar 2, Pasarela y Parque Calderón. En este sentido, el consejero David de la Encina ha votado no a dicho incremento, "ya que esta nueva revisión suprime la primera media hora gratuita, que nosotros siempre mantuvimos, y recoge una subida a los abonos de la piscina, a lo que también nos oponemos; entre otra cuestiones".