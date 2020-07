Inaugurada la nueva subjefatura de la Policía Local en Valdelagrana.

Ya está operativo el dispositivo de Policía Local que refuerza la vigilancia y el control en todas las playas del litoral, así como en las distintas zonas de la ciudad para garantizar la seguridad de El Puerto en una temporada estival donde el cumplimiento de las medidas de seguridad es una prioridad.

El alcalde, Germán Beardo, acompañado de la teniente de alcalde de Policía Local y Protección Civil, Marina Peris, ha visitado este viernes la Subjefatura de Policía Local en Valdelagrana, que ha entrado hoy mismo en funcionamiento en unas dependencias habilitadas en el punto de información turístico de Valdelagrana, compartiendo edificio con la Oficina de Turismo, al inicio del Paseo Marítimo que, por cierto, ya se encuentra cortado al tráfico como todos los veranos.

La costa será controlada con los agentes de la Policía Local de Playas, que recorrerán el litoral por la arena y también los paseos marítimos; y serán los encargados de coordinar y colaborar con los efectivos de Protección Civil, los servicios de Salvamento y Socorrismo y los auxiliares de playas de la Junta de Andalucía; que informan a los usuarios de las playas de las directrices de obligado cumplimiento para mantener la distancia social, evitar concentraciones, controlar los accesos y aforos, entre otras normas recogidas en el Plan de Contingencia de Playas y en el Bando Municipal de Playas 2020 adaptado a la nueva situación y nueva normalidad.

Germán Beardo explica que la Policía de Playa "si siempre es un servicio importante, este año lo es más que nunca para garantizar la seguridad de los ciudadanos de El Puerto y de quienes nos visiten".

Se refuerza la vigilancia y controles en el centro, tal y como se acordó en la Junta Local de Seguridad Extraordinaria celebrada el pasado viernes, así como en algunos puntos de la zona de costa oeste, en los accesos a zonas de afluencia, zona centro y zonas de ocio sobre todo los fines de semana y refuerzos a horas punta.

Se hará además especial hincapié en la obligatoriedad del uso de mascarillas siempre que no se pueda cumplir con el distanciamiento social, el control de aforos y evitar aglomeraciones. Además, se vigilará de forma estricta que no se produzca mercadeo ilegal o venta ambulante no autorizada en la vía pública. Igualmente, el dispositivo de este verano controlará aparcamientos, evitando situaciones de molestias y obstaculizaciones, principalmente estacionamientos indebidos en aceras, pasos de peatones o rebajes de minusválidos. Se controlará también la actuación de los gorrillas.

Beardo señala que, como es habitual, el dispositivo policial colaborará estrechamente con el Cuerpo Nacional de Policía en materia de seguridad ciudadana.

Este fin de semana se pone también en marcha el Plan de Contingencia especifico para Soko Puerto, en la margen izquierda del Río Guadalete; que velará para que no se produzcan concentraciones en los exteriores del recinto, que garanticen un ocio seguro, mientras que en el interior se cumplirán estrictamente las medidas y protocolos de esta nueva etapa: limitaciones de aforos, utilización de las mascarillas, hidrogeles o público sentado en sus sillas.

Habrá presencia policial desde las 20:00 horas en todos los accesos a la zona, con el fin de evitar la acumulación de público en la acera, junto a la nacional IV. También se velará por el cumplimiento de la normativa de seguridad en lo referente al uso de mascarillas de seguridad.

Por último, el alcalde insiste en que aunque se tomen medidas contundentes "hacemos un llamamiento generalizado a portuenses y visitantes, apelando a la conciencia, responsabilidad individual y sentido común porque es el único modo de avanzar sin riesgo, dejando claro que nuestro objetivo es que este verano pueda desarrollarse con todas las garantías de destino seguro y es imprescindible el mantenimiento estricto de las medidas de seguridad”.