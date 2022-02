IU denuncia que el parque canino no cumple con las demandas vecinales

El concejal de Izquierda Unida José Luis Bueno ha visitado este martes las obras del nuevo espacio canino en el parque del Vino Fino, tras el anuncio del inicio de las mismas.

Según Bueno su reacción ha sido de sorpresa al ver que "las obras, una vez más, no cumplen con las demandas que habían trasladado los usuarios".

Hay que recordar que este parque canino fue uno de los proyectos elegidos por los vecinos dentro de los presupuestos participativos de 2017, una actuación que se incluyó en el presupuesto municipal de 2018, que a día de hoy sigue en vigor al no haberse aprobado desde entonces unas nuevas cuentas municipales.



"Si el gobierno de Germán Beardo hubiera escuchado a la ciudadanía y tenido en cuenta sus reivindicaciones, estaríamos ante una obra que sí cumpliría con las necesidades de la ciudad, pero lamentablemente, no ha sido así", lamenta, ya que como recuerda el edil el proyecto seleccionado en los presupuestos participativos apostaba por utilizar toda la extensión del parque para el esparcimiento de los perros, y no sólo una parte, acotada, tal y como se está habilitando el recinto, rodeado por una valla metálica.

Desde IU creen que el proyecto que se está ejecutando no va a suponer una mejora con respecto a lo que ya existía, un espacio verde en el que ya es frecuente la presencia de canes.

Bueno anuncia que su formación seguirá muy pendiente del transcurso de las obras y de sus resultados y cree que "si el Gobierno municipal hubiera escuchado y consensuado la propuesta con la oposición y los vecinos, se podría haber ejecutado un mejor proyecto".