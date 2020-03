Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, atiende a Diario de Cádiz en plena crisis del coronavirus. El primer edil quiere lanzar a los portuenses un mensaje de optimismo, a pesar de las duras circunstancias que atraviesa el país.

-¿Cómo está afrontando El Puerto esta crisis del coronavirus?

-Yo me siento enormemente orgulloso del comportamiento de los portuenses, porque desde el primer minuto han demostrado estar a la altura, tanto en responsabilidad como en solidaridad. Nosotros como Ayuntamiento empezamos a tomar medidas muy temprano, para proteger a todos los portuenses, y los propios ciudadanos han sido muy responsables y han tomado todas estas medidas de buen grado, se han quedado en casa, han ido cerrando sus comercios, sus negocios, y se ha creado una red de solidaridad, confeccionando y donando mascarillas, es algo de lo que sentirse orgulloso.

-Usted personalmente, ¿desde donde dirige el dispositivo, desde su domicilio o desde el Ayuntamiento?

-Fundamentalmente me estoy quedando en casa prácticamente todos los días, pero es verdad que a primera hora de la mañana intento estar operativo y moverme lo menos posible, aunque siempre que hace falta, por coordinación o para firmar, me acerco al despacho del Ayuntamiento. Pero intento salir lo menos posible.

-Ha sido una semana dura, pero hemos sabido que nos quedan al menos tres semanas más de confinamiento por delante. ¿Qué les diría a los portuenses para tratar de animarles a seguir adelante?

-Les mando un mensaje de afecto y de cariño, y de tranquilidad y responsabilidad. Es verdad que han sido siete días de confinamiento y nos quedan por delante otros 21 días, evidentemente no es una situación fácil, la crisis sanitaria tendrá después unas consecuencias económicas muy importantes. Pero donde hay que poner el foco ahora mismo es que en El Puerto siga siendo un sitio seguro. Afortunadamente y por ahora para nosotros los contagios no están siendo un gran problema, tenemos una población bastante controlada y si seguimos quedándonos en casa y siguiendo fielmente las instrucciones de las administraciones, esperemos que esto pase pronto y podamos decir que salvamos la crisis lo mejor posible.

-Desde el punto de vista operativo, una de las cuestiones que más preocupan son las personas sin hogar. ¿Se ha previsto alguna medida para poder acoger a estas personas?

-Hemos creado la oficina de emergencia social para atender los casos más importantes. Hemos puesto en marcha las ayudas económicas familiares, la entrega de comida caliente... Con respecto a los sin techo, esta población en El Puerto es bastante reducida, y hay un problema, que es que la mayoría de esas personas no quieren ser acogidas. Se está trabajando desde Policía Local y Policía Nacional para atenderlos. Al fin y al cabo estas personas no quieren estar recluidas ni sometidas a ninguna norma. Tampoco podemos habilitar un espacio del que puedan entrar y salir. Estamos valorando abrir unas instalaciones para que, en caso de alguno de ellos quisiera estar dentro y no salir, pueda hacerlo. Pero no es una situación fácil.

-Las ayudas económicas a los más afectados serán uno de los asuntos primordiales. ¿Cuándo se van a empezar a repartir?

-En cuanto a las ayudas económicas familiares, este lunes precisamente he firmado la primera transferencia. Sobre las ayudas a las Pymes y autónomos, se están culminando las bases y esperemos que esta semana ya puedan estar finalizadas las convocatorias, y en cuanto a las ayudas sociales también. No obstante, me gustaría que en los próximos días el Gobierno central nos habilitara la oportunidad de utilizar todo el remanente de Tesorería positivo para ayudar a salir de esta crisis socioeconómica.

"El remanente de Tesorería, casi 20 millones de euros en 2019, hay que destinarlo a inversiones públicas y a ayudas"

-¿Y tiene confianza en que se adopte esta medida?

-El presidente del Gobierno dijo que se iba a poder utilizar parcialmente ese superávit, aunque no se concretó. Yo lo que pido es que en vez de estar amortizando anticipadamente los créditos a los bancos, en esta situación lo lógico es utilizar todo el remanente positivo de Tesorería que tenemos, que en la liquidación de 2019 era de casi 20 millones de euros. Ese dinero hay que destinarlo a inversiones públicas, ayudas y a medidas que dinamicen la economía, que buena falta nos va a hacer.

-El sector turístico, tan importante en El Puerto, ha sufrido un enorme revés. ¿Cree que el verano está perdido?

-Yo quiero ser optimista y espero que con las medidas de confinamiento y prevención, en estas próximas semanas podamos empezar a ver la luz. Evidentemente este verano se notarán las consecuencias de este parón, pero espero que vuelva a haber dinamismo y gente en la calle para que esta ciudad pueda salir adelante.

"Todo parece indicar que la motorada tendrá que posponerse también a los meses de otoño"

-Ya se ha anunciado que se retrasa la Feria, hasta septiembre u octubre, ¿se podría perder la motorada?

-Bueno, la motorada sería los días 1, 2 y 3 de mayo, y todo parece indicar que la propia organización suspenderá la prueba. Todos los grandes premios se están desplazando en el tiempo, así que todo indica que también se podrá desplazar hacia los meses del otoño.

-¿Está encontrando colaboración en el resto de la Corporación, de cara a las medidas que se han puesto en marcha?

-Sí, son medidas que no son de ideología política, sino de sentido común. Hay que ayudar a los que menos tienen, a las Pymes, a los autónomos, hay que proteger a la ciudadanía. De todos los partidos, por ahora, solo he recibido el respaldo y la adhesión a las decisiones de la Alcaldía.

-¿Saldrá El Puerto de esta con cierta rapidez, o nos va a costar recuperarnos?

-Yo siempre soy optimista. Pienso que dentro del espíritu portuense hay un aspecto emprendedor, aventurero y 'echao palante' y estoy convencido de que en el momento que nos den el pistoletazo de salida, de que esto pase y estemos bien y con salud, nos pondremos a remar todos río arriba para sacar adelante El Puerto. Creo que El Puerto de los balcones, El Puerto que aplaude a los sanitarios y a los policías, a los transportistas, a los reponedores de los supermercadoa, saldrá adelante, estoy convencido de ello. Saldremos adelante si seguimos todos juntos.