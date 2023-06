Germán Beardo: "Nos dejaremos el alma por seguir mejorando El Puerto"

Ya con el bastón de mando en su poder, y tras las intervenciones de los portavoces de los cinco grupos que conformarán desde ahora la Corporación municipal, el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, pronunciaba un discurso en el que predominó un tono moderado y conciliador.

"Hace cuatro años subía con 33 años a este atril; hoy, con 38 años y un día, tengo la misma ilusión de entonces y siento que estoy ante el reto más importante de mi vida, ser alcalde", dijo para abrir su intervención.

Desde el "sentido de la responsabilidad" Beardo confesó estar "abrumado por el respaldo mayoritario obtenido en las urnas, pero con una gran responsabilidad. Hace cuatro años comenzamos un mandato en minoría, con 11 concejales que se tuvieron que multiplicar para afrontar los tiempos más difíciles jamás vividos. Tuvimos la caída del PGOU a las pocas semanas de haber tomado posesión, vivimos una pandemia mundial, un Ayuntamiento laastrdo por años de deuda, con falta de personal, guerras en Europa, una situación muy difícil, pero nada nos frenó para despertar al gigante dormido", recordó.

El primer edil reconoció que "aún queda mucho por hacer, pero hemos aprobado el Peprichye, con más de 40 proyectos en marcha en el centro de la ciudad; ya tenemos el avance del nuevo PGOU, que nos dará a todos garantía jurídica. Estamos inmersos en la reconstrucción de los barrios, con retos históricos como el paseo fluvial, hemos solucionado el problema de Pozos Dulces... Hemos hecho que El Puerto sea la ciudad que más crece de la provincia y de Andalucía y de las que más crecen de España. Eso no es casualidad", dijo.

También añadió que "antes los proyectos se iban y hoy todos quieren venir a El Puerto, las empresas importantes quieren oportunidades en El Puerto y muchos de los que se fueron ahora están volviendo".

Beardo continuó señalando que "no somos conformistas. Tenemos un reto apasionante por delante, terminar el PGOU, con nuevos crecimientos, abordar el problema e la vivienda, construir nuevas VPO, mejorar los equipamientos públicos, que llevan muchos años sin tocarse. Tenemos que cerrar nuevos contratos como el de la limpieza, que estará muy pronto con 16,6 millones de euros. Nuevos contratos de parques y jardines, mantenimiento de colegios, más servicios púbicos".

Para todo ello el alcalde convocó también a la oposición "a ejercer el legad que nos han depositado otros concejales que nos precedieron, como Joaquín Corredera, Juan Gómez, Rafael Gómez o Aurelio Sánchez, tratando de dejar a un lado viejos rencores y haciendo confluir el interés general. Me invito a ese reto para liderar una nueva concordia dentro de la Corporación", dijo.

"Para mí lo fácil sería aplicar una mayoría suficiente, pero quiero una mayoría sobresaliente con decisiones consensuadas con la mayoría de los grupos, unificando los intereses desde los distintos puntos de vista. Saben que conmigo pueden hablar", destacó.

En el capítulo de agradecimientos tuvo palabras para su familia "por soportar a veces en silencio mis ausencias, desvelos, trabajo y meditación. Ellos me dan estabilidad y certezas". También citó a su equipo más cercano: Antonio (Caraballo), Rafa (Serrano), Eduardo (Pardo), Jesús (Garay) y Susana (Cabanelas). "Ellos me hacen gestionar las cosas de la mejor manera, me acompañan y me ayudan en la toma de decisiones, hacemos un trabajo en equipo", afirmó.

En cuanto a su candidatura, destacó que es "un grupo humano transversal, disperso, preparado, profesional, que sabe a lo que viene y lo que deja atrás. Tengo absoluta confianza en ellos, son los mejores concejales", aseguró.

A la oposición también le dio las gracias "por hacernos más fuertes y exigirnos más", citando también a funcionarios, empresarios "y a todos los que se esfuerzan por hacer un Puerto mejor. Y por supuesto a todos los portuenses. Nos habéis dado un voto de confianza. La meta es el camino y vamos a seguir haciendo un Puerto mejor, más amable y con más oportunidades. Lo haremos de manera honrada y honesta. Estamos ante el reto más apasionante de nuestra vida".

Beardo concluyó pidiendo "la protección de la Patrona, que siempre vigila El Puerto, a ella le encomiendo nuestro gobierno. No hay nada más bonito que prestar servicio a tu gente, al pueblo de tus padres, de tus hijos. Nos dejaremos el alma por trabajar por vosotros, tenéis mi palabra. Viva El Puerto", terminó.