Concluye un nuevo curso de formación de jóvenes hosteleros en la Escuela Gastro Osborne

Los cursos de capacitación de los alumnos en la Escuela Gastro Osborne comienzan a abrir las puertas de la hostelería a sus participantes. Prácticamente no ha finalizado el curso formativo, de 400 horas de duración, y algunos de sus alumnos ya están trabajando en los restaurantes y bares de El Puerto. Esta es una magnifica noticia para los alumnos que se encontraban en situación de desempleo y también para la provincia, ya que hay que recordar que prácticamente el 50% de la población menor de 25 años (a la que se ha dirigido el curso) no cuenta con un trabajo estable.

Los jóvenes alumnos han podido adquirir conocimientos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales adaptado a la normativa Covid-19, así como técnicas de cocina y servicio en sala. Además, durante el periodo de formación presencial han realizado prácticas reales ofreciendo al vicerrectorado de Cultura y el de Internacional de la Universidad de Cádiz una cata maridada para sus alumnos, presentaciones a medios de comunicación e incluso el evento ofrecido a la familia Osborne con motivo de la celebración de su Junta General de Accionistas, donde prepararon un menú completo para cerca de cien invitados.

Por último, el día del acto de entrega de diplomas, atendieron a un grupo de usuarios del centro residencial que gestiona Nuevo Hogar Betania en Algeciras y que permitió que personas en situación de exclusión social pudieran disfrutar de una jornada distendida y una visita a la Bodega de Osborne.

Con este nuevo grupo, son ya 60 alumnos los que se han formado presencialmente en las instalaciones de la Escuela Gastro Osborne desde su apertura. Además, la Fundación ofrece contenidos formativos abiertos y gratuitos desde su plataforma web fundaciónosborne.org y tiene un programa de formación itinerante en la que colabora con otros centros formativos independientes.

Cabe recordar que Fundación Cajasol y Makro participan en el proyecto, en calidad de colaboradores.