El Foro Social estima que hay unas 50 familias ocupando viviendas

Tras las últimas noticias publicadas en este periódico sobre la insalubridad en la finca ocupada en Larga 35, y el inminente desalojo de las 36 familias que ocupan Cruces 34, el Foro Social vuelve a dirigir la mirada "hacia el derecho constitucional que toda persona tiene de poder contar con un techo donde resguardarse y en el cual poder construir un hogar con los suyos".

En El Puerto no existen estudios ni datos fiables sobre la repercusión de este problema, por lo que desde el Foro felicitan la iniciativa de Levantemos El Puerto de ofrecer en breve un estudio que están realizando sobre la infravivienda en la ciudad. No obstante, desde este colectivo afirman que "no menos de cincuenta familias con numerosos menores están ocupando viviendas en manos de los bancos en distintas zonas de la población. Las condiciones de la mayoría de estas viviendas son tremendas: ratas enormes, suciedad, falta de luz y agua, etc. En algunos de los casos, distintas personas que se dedican al trapicheo de drogas se han hecho dueños de la situación, haciendo la vida imposible a las demás familias, que en algún caso están amenazadas de inminente desalojo", afirman.

El Foro considera necesario un plan para atajar el problema de las personas sin hogar

Desde el Foro continúan exponiendo que "al inicio de la actual legislatura, con la llegada al Gobierno de partidos llamados progresistas, nació en nosotros la ilusión de un cambio. Pensábamos que algo nuevo surgiría y que se emprenderían alternativas que fueran solucionando este y otros graves problemas de exclusión de la ciudad. Hoy, después de más de tres años de legislatura, se nos ha roto la esperanza y tenemos demasiadas evidencias de que no tienen intención de hacer mucho más que tapar emergencias que surgen de pronto, sin un plan para atajar de fondo el tema de las personas sin hogar. No nos gusta nada tener que estar, un día sí y otro también, denunciando a los políticos que nos gobiernan; pero es que vemos sufrir a muchas personas y sabemos que la responsabilidad y la solución debe salir de ellos, que para eso cobran".

El Foro recuerda que "el Pleno de febrero aprobó la creación de una Mesa de Trabajo sobre las personas sin Hogar, abierta a los colectivos y personas interesadas en colaborar. Sabemos que es un tema complejo, pero es en esa Mesa donde se podrían conocer las necesidades reales de las familias y construir alternativas que den solución a las mismas. El anterior concejal de Bienestar Socia excluyó al Foro Social y a otras organizaciones de esa mesa que hasta la fecha no ha ofrecido alternativas a la situación actual. Esperamos que el nuevo concejal utilice esta herramienta para poder encontrar una solución al sufrimiento de tantas familias e implique en ella a la Concejala de Vivienda", una tarea para la que se ofrece el Foro Social para exponer su visión.