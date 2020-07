La Flave muestra su preocupación por la falta de limpieza en la ciudad y la ausencia de soluciones del equipo de Gobierno.

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’, tras la celebración del Consejo de Medio Ambiente el pasado lunes, lamenta la situación de falta de limpieza existente en la ciudad, así como la ausencia de soluciones por parte del equipo de Gobierno, y por tanto, muestra su preocupación ante esta situación.

La Federación ya ha mostrado públicamente en distintas ocasiones las quejas ciudadanas al respecto de la limpieza y el estado de los contenedores. Así, se ha observado que los contenedores permanecen llenos demasiado tiempo, incluso aquellos cercanos a los establecimientos de restauración, que acaban llenos tras la jornada laboral. Es lamentable que ni siquiera aquellos contenedores cercanos a la zona de restauración y ocio se vacíen todos los días, puesto que repercute en la salubridad de portuenses y visitantes y en la imagen de la ciudad.

En dicho consejo se pidieron sugerencias a los participantes para mejorar la limpieza, y tras una batería de ideas la Federación apunta su sorpresa tras las declaraciones de la representante sindical de la empresa de limpieza, que confirmó que hay una disminución de camiones de recogida, puesto que estos se encuentran averiados, como también lo está el furgón que se encarga de la limpieza de los contenedores. De ahí la situación generalizada que se vive en toda la ciudad. A ello hay que sumar que este verano habrá poco baldeo en plazoletas y calles de El Puerto, a pesar de que hay actividad y mucho trasiego de personas.

La sugerencia vecinal es que el equipo de Gobierno demande a la empresa adjudicataria del servicio que se cumpla con el pliego de condiciones.

Otro asunto que la Federación no acaba de entender es por qué el Ayuntamiento no puede hacer uso, estos meses de verano y de mayor actividad, de las 1.250 jornadas de libre disposición planteadas en el mismo, a las que hay que sumar por las no realizadas en Feria ni Motorada. Y es que, se trata de una necesidad para la limpieza de la ciudad, sobre todo cuando hay que extremar las precauciones debido a la situación del Covid-19.

La Federación también mostró su preocupación por la limpieza de jardines y parterres, pues al parecer hay muchas zonas que no están incluidas en el pliego de condiciones del contrato de parques y jardines. Por ello se insta al equipo de Gobierno a trabajar en un nuevo pliego que cubra las necesidades de toda la ciudad y en el que se contemplen aquellos lugares no incluidos hasta el momento.

Otro tema que preocupa a la Federación es el de la depuradora y los vertidos que se realizan al río Guadalete. En este sentido, recuerdan que en el mes de febrero se registró un documento con una batería de preguntas sobre la depuradora, para que fuesen incluidas en el orden del día del consejo celebrado, pero ninguna de ellas fue admitida ni incluida, por lo que se ha hecho entrega de nuevo en el registro de dicho documento, además de solicitar que se recogieran en el punto de ruegos y preguntas.

Finalmente, la Federación confía en ver una pronta solución al problema de la limpieza, puesto que se trata de una cuestión de suma importancia, puesto que se habla de la salud y salubridad de los portuenses, máxime en una época en la que hay que extremar las precauciones.