La Flave lamenta el nuevo rechazo al estudio de viabilidad previo al contrato de autobuses

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave) ‘Sol y Mar’ lamenta el rechazo del Pleno al estudio de viabilidad económico-financiero previo al pliego de condiciones del contrato de autobuses por segunda vez, lo que supone un retraso en las mejoras que se podrían introducir en el pliego actual.

La Federación considera que se debería haber apostado por la negociación con el resto de grupos políticos, en vez de haber presentado el plan a distintas entidades. Y es que, son los grupos políticos los que tenían que dar el visto bueno a este documento en el Pleno, pero tenía que haber mostrado mejoras para que hubiera contado con el apoyo político necesario para salir adelante.

La Flave entiende que el nuevo contrato "no puede volver a incluir cuestiones que no funcionan, y ser una patada hacia adelante del contrato actual, que se ha quedado obsoleto. Como ejemplo de situaciones incomprensibles cabe destacar autobuses de diez o doce metros circulando con solo unos cuantos pasajeros, o circular por calles por las que no caben o donde cuesta que los conductores hagan maniobras".

La Federación recuerda las premisas sobre las que se debería asentar el nuevo estudio de viabilidad del servicio de autobús: ofrecer certidumbre al personal laboral; ofrecer un servicio seguro, accesible y asequible a la población más vulnerable, desde que se espera el autobús hasta que se da por concluido el servicio; apostar por el desarrollo sostenible y el medio ambiente; obtener una viabilidad económica para las arcas municipales y la ciudadanía portuense; e incluir las consecuencias de la situación actual provocada por la pandemia del Covid-19 o la agenda 2030.

Por todo lo expuesto, la Federación confía que, por el bien de la ciudadanía y de la ciudad en general, de ahora en adelante se trabaje en un nuevo estudio de viabilidad que reúna la participación de representantes de ciudadanos, políticos, entidades, etc, que puedan hacer que este documento sea el idóneo para una localidad como El Puerto.

Rechazo del grupo Vox al documento

Por su parte el grupo municipal Vox ha calificado de "paripé" lo vivido el jueves en el pleno. "El concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, volvió a demostrar ayer su incapacidad para negociar. A pesar de repetir una y otra vez que el pliego de autobuses iba a paralizarse por culpa de la oposición y que el estudio debía aprobarse a toda costa, rechazó insistentemente las modificaciones que le propusieron el Grupo Vox y Adelante", señalan.

La concejala Leocadia Benavente se pregunta si "quiere el Millán Alegre aprobar el estudio de viabilidad, si realmente tiene intención de elaborar un nuevo pliego o sólo busca prorrogar el anterior. Está claro que su intervención en el pleno fue sólo un paripé”.

Alegre afirmó que lo importante para sacar el pliego adelante era aprobar el estudio de viabilidad, sin importar su contenido. Sin embargo, se negó en rotundo a hacer modificaciones cuando Benavente le propuso mantener el presupuesto de 2,4 millones de euros. Según la edil “lo que nos queda claro es que este equipo de gobierno no es capaz de consensuar nada con la oposición, y lo único que buscan es hacer y deshacer pliegos a su antojo, aunque en la mayoría de los casos se limiten a prorrogarlos”.

Benavente quiso saber a qué se renunciaría en los presupuestos para poder aprobar este pliego de 3 millones de euros, pero el equipo de gobierno no supo dar respuestas, "entre otras cosas porque aún carecen de presupuesto".

Desde Vox El Puerto "no nos negamos a establecer nuevas líneas de autobuses como ha venido proclamando Millán Alegre con sus numerosas notas de prensa, de hecho, muchas de estas líneas nuevas las propusimos nosotros, pero entendemos que además debe hacerse un estudio de todas las líneas en su conjunto”.

Desde Vox El Puerto lamentan que "desde octubre de 2019, cuando instamos al equipo de gobierno a trabajar en la optimización del contrato de autobuses, no se haya hecho nada, y que lo que nos presentan sea un informe sin sentido que eleva el déficit de la explotación".