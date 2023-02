La Flave considera irreal el proyecto de la concejala de Educación de abrir algunos centros por la tarde

La Federación Local de Asociaciones Vecinales, Flave, Sol y Mar, ha expresado su punto de vista sobre la propuesta de la concejala de Educación en relación a distintos centros de enseñanza.

En este sentido, la Flave ha subrayado que lleva muchos años reivindicando el mantenimiento y buen funcionamiento de instalaciones educativas y deportivas, "pero cada una para la función que tiene encomendada". A su juicio, "no es cuestión de mezclar churras con merinas, pues primero se deben atender las necesidades básicas de dichas instalaciones, y después habrá tiempo para ponerse a pensar en innovar".

Precisamente, desde el área de Educación, añade la Flave, "hemos conocido la intención de dar utilidad a una buena cantidad de euros de la Edusi, (estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado) para dotar a algunos colegios de aquello que requieren para estar actualizados y en las mejores condiciones para sus alumnos, pues están carentes, por ejemplo, de sistemas de climatización -como quedó patente durante la pandemia-, herramientas tecnológicas, instalaciones eléctricas potentes, etc".

No obstante, matiza la Federación, "esa intención va acompañada de ideas tan rocambolescas, aunque nada novedosas, como es la de abrir los colegios para uso público deportivo o cultural, finalizadas las clases. Sorprende, porque esto ya fue un intento fallido del anterior equipo de gobierno, que además pretendía que desde las asociaciones vecinales los voluntarios fuesen quienes se hiciesen cargo de la apertura, cierre y seguridad de los centros, con ese mismo fin".

"Aunque sorprende aún más", añaden, cuando la titular del área de educación, Lola Campos, "también lo ha sido, hasta no hace mucho, del área de Deportes y es buena conocedora del estado tan lamentable que presentan las instalaciones deportivas de la ciudad, que bien podrían ser beneficiarias de una buena gestión y de una buena partida presupuestaria para su mejora y mantenimiento; y al mismo tiempo, de mayor número de personal para atenderlas en óptimas condiciones, ya que actualmente carecen del personal suficiente".

También sorprende a la Flave "que no se haya tenido en cuenta que sería necesario incorporar más personal en los colegios, para que se encargasen de la apertura/cierre, seguridad y limpieza en ese horario; un problema que se sumaría a esta descabellada idea".

"Y para mayor sorpresa, se habla de colegios ubicados en zonas donde ya existen instalaciones deportivas, lúdicas y/o culturales, en sus inmediaciones: CEIP Sericícola (Pabellón Jóvenes portuenses, Plaza de los Claveles, Plaza de los Lebreles, Parque Alcalde Antonio Álvarez), Pinar Hondo, La Gaviota y Las Dunas (Plaza de la Constitución, Pista Deportiva Malacara, Pista La Palma), José Luis Poullet y Sagrado Corazón de Jesús (Polideportivo, Pabellón Ramón Velázquez, Parque infantil en calle Aurora), y Menesteo (Plaza Miguel del Pino, Plaza Enrique Bartolomé López)".

"Olvidándose de las plazas y parques infantiles existentes en nuestra ciudad para uso público, aunque carecen de mantenimiento, limpieza y cuidado, que en ocasiones los hacen inutilizables, y que necesitan una buena gestión del área de medioambiente. Quizás, con la vista puesta en la próxima campaña electoral, afloran estas ideas tan poco originales y poco meditadas, con el único objetivo de obtener rédito partidista, y olvidándose que el trabajo bien realizado y una buena gestión solucionaría muchos de las cuestiones que se quieren arreglar con estas iniciativas tan fantasiosas".

Si existe esa cantidad ingente de euros, añade la Flave, “un presupuesto sobrante de 2’1 millones de euros con cargo a la Edusi, que no tienen aplicación a ningún proyecto", desde la Federación "se propone que se atiendan las necesidades de las instalaciones educativas y deportivas públicas, que si no encuentran proyecto al que dedicarlo, se perderán en detrimento del beneficio que pueden ofrecer a nuestra ciudad; o bien a lo que permita esa estrategia, pero que no se dejen perder por falta de iniciativa, gestión o proyectos".