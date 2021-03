La Flave pide un compromiso a Alfonso Candón para la apertura del centro de salud Ángel Salvatierra

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave) ‘Sol y Mar’ ha realizado este viernes una visita al centro de salud ‘Ángel Salvatierra’ con el parlamentario andaluz por Cádiz (Partido Popular) Alfonso Candón, para pedirle "compromiso a la hora de hacer fuerza ante la Junta de Andalucía para la apertura del centro de salud".

Se trata de una de las visitas previstas en una ronda organizada por la Federación, para solicitar apoyo de los distintos partidos políticos con la salud y sanidad portuenses. Tanto la presidenta, Milagros Muñoz, con el vocal José Delgado y Enrique Valle, han puesto en situación a Candón, "pues ya son varios los años que lleva la ciudadanía esperando la apertura de este centro de salud, que está totalmente listo, a falta del mobiliario".

Por ello, la Flave pone el acento en la necesidad de sacar una partida económica para el mobiliario, antes de que el edificio comience a presentar deficiencias por la falta de uso.

Por su parte, Enrique Valle, representante vecinal en el Consejo Territorial de la Bahía, ha subrayado que se siente "desilusionado con el equipo de gobierno, que desde que ganaron las elecciones han tardado dos años para terminar las calles. La Junta tenía que haber luchado para que el centro tuviera abiertas sus puertas, con las conexiones de luz y agua, y para que ya estuviera equipado", concluye, mostrando su agradecimiento a Alfonso Candón, "que ha dado la cara".

En otro orden de cosas, la federación quiere pone el acento en una cuestión relacionada con el orden del día del Pleno municipal celebrado este miércoles. Se trata del rechazo de la oposición a la modificación para la partida relacionada con el contrato de Mantenimiento Urbano. Desde 2018 la ciudad no cuenta con contrato al respecto, por lo que no hay dinero para el arreglo de las calles. “El Puerto no se merece tener las calles y los barrios en un estado tercermundista. Se trata de un necesario arreglo de plazas, acerado, farolas, etc".

Y es que, mientras no haya Presupuesto municipal, tras dos años de gobierno municipal, es necesario que se destinen partidas para poder llevar a cabo cuestiones necesarias para la ciudad, como el mantenimiento. Se trata de “un incumplimiento del compromiso electoral del equipo de Gobierno de tenerlos. Y por parte de la oposición, entendemos que, por responsabilidad, hayan aprobado otras tantas modificaciones, importantes para la ciudad, pero que en este caso se hayan plantado, a pesar de entender la importancia de la misma, porque hay un informe contrario de Intervención”.

“Desde la Flave nos sentimos engañados. Tenemos todas las reivindicaciones de las asociaciones de vecinos documentadas, con imágenes. Reivindicaciones y necesidades que en todos los casos se han agravado. Por eso exigimos a PP y Ciudadanos que, estando en el ecuador de la legislatura, es hora de contar con Presupuesto para firmar el contrato de Mantenimiento Urbano, que confiamos en que la oposición no rechazará”.