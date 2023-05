De la Encina propone revolucionar la Feria de El Puerto, “que se ha quedado algo anticuada"

El concejal del PSOE y candidato a la Alcaldía por este partido, David de la Encina, ha valorado la reciente edición de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino con un mensaje positivo y de optimismo de cara al futuro, partiendo de poner de manifiesto carencias que se han detectado en este último año del Partido Popular.

Según De la Encina “lo más increíble es que no han aprovechado los dos años sin Feria por el Covid para haber mejorado cuestiones que necesitaban cambios, de manera que prácticamente seguimos igual o peor que antes. Esta legislatura no ha mejorado en nada la Feria, por mucho que Calleja quiera venderlo todo color de rosa en los vídeos. Me duele decirlo, pero es como me lo transmite mucha gente: caseteros, feriantes, portuenses y visitantes. No han encontrado nada nuevo, ni mejor, en ese sueño que se vende bien en la realidad virtual, pero que, a pie de albero, no ha tenido ninguna mejora real en estos cuatro años del PP”.

En cuanto al futuro, De la Encina vislumbra que “si gobernamos podrá estar al frente de las Fiestas Víctor Raposo, una persona que ha demostrado su enorme capacidad de trabajo en equipo, su categoría para sumar e integrar a personas, su arrastre popular, y una sensibilidad estética que merece un premio, como será el de liderar la revolución de las fiestas en El Puerto. Víctor Raposo lleva años demostrando su valía profesional, es querido por prácticamente todo el mundo, y de él destacaría su enorme corazón y su capacidad de trabajo en equipo, algo fundamental para desarrollar proyectos y no para simplemente imponer el sueño particular de alguien”.

En cuanto a las propuestas, David de la Encina señala que “nos han trasladado desde los diversos sectores que participan en la feria, más allá del concejal: los caseteros, los feriantes, los hoteleros de la ciudad, las fuerzas de seguridad, los taxistas, los conductores de autobuses, los ciudadanos particulares… que coinciden en destacar la gran categoría y solera de nuestra Feria, el ambiente amigable que damos los portuenses y el ser casetas públicas, pero a la vez el interés en introducir novedades que revolucionarán nuestra Feria más señera”.

De la Encina llega a concretar varias de las mejoras que introduciría el PSOE en la Feria de Primavera: Deben revisarse las tasas que se pagan para poder montar una caseta, que son muy elevadas para los servicios que reciben las entidades y, además, Germán Beardo lleva dos años sin devolverles la fianza, con lo cual se ven asfixiados. Esto repercute también en la política de precios que se ven obligados a cobrar en las casetas. En materia de seguridad, está siendo el Cuerpo Nacional de Policía quien está llevando el peso, habida cuenta del enfrentamiento personal de Beardo con la Policía Local, que ha perdido 51 efectivos en estos años y está bajo mínimo de agentes y sin respaldo del alcalde".

También este año se ha echado en falta la edición de la guía con toda la programación de actividades. De la Encina achaca esa pérdida a la “falta de planificación de Beardo” y propone que “la Feria debe anunciarse y planificarse mucho antes, en enero, en Fitur, y ofrecer durante los meses previos información de todos los eventos que en ella pueden disfrutarse y que últimamente ni se promocionan: las exhibiciones, bailes… e incorporar actuaciones importantes en la Caseta Municipal, donde otros años tenían lugar muy buenos espectáculos, que nosotros rescataremos si gobernamos”.

En cuanto a servicios, el PSOE propone aprovechar el espacio que han dejado casetas que ya ni abren, para ofrecer novedades como una zona amplia de taquillas y consignas, que es muy demandada por los portuenses y por los turistas.

Otro de los aspectos que De la Encina propone mejorar es el referido a las personas mayores, que merecen recuperar la Caseta del Mayor, así como las alternativas para la juventud, para quienes un nuevo gobierno progresista puede ofrecer atractivos en Feria como actuaciones de interés en la caseta municipal y una política de precios más asequible sin tener que recurrir al botellón ilegal.

En cuanto a la estética, desde el PSOE abogan por abrir un debate a fondo acerca de la actualización de la portada, "que lleva más de diez años siendo el toro de Osborne y que, a priori, no tendría que desaparecer del recinto de Las Banderas, pero sí podría dejar paso a una nueva portada. Y, por otro lado, tratar con los caseteros la opción de incorporar progresivamente fachadas en las casetas que incentiven una actualización estética, sin perder la esencia pero modernizando e incentivando presentaciones elegantes, pues nos consta que hay casetas interesadas en seguir avanzando en engalanar nuestra Feria de Primavera y del Vino Fino, concluye.